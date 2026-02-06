Il gioco fiorisce nel centro storico: dal 4 aprile al 3 maggio la 23^ edizione di “Fior d’Albenga”

Albenga si prepara a trasformarsi in un grande giardino e spazio ludico a cielo aperto. Dal 4 aprile al 3 maggio torna “Fior d’Albenga” giunta alla 23^ edizione, con un tema capace di unire natura, creatività e immaginazione: “Fior d’Albenga – Il gioco fiorisce. Dai spazio alla tua immaginazione”.

Un’edizione che porterà nel centro storico un racconto originale e coinvolgente, dove fiori e piante aromatiche diventano strumenti di gioco, scoperta e relazione, trasformando piazze e spazi urbani in scenari sorprendenti, pensati per tutte le età.

Spiega l’assessore al turismo Camilla Vio: “Nel 2026 Fior d’Albenga trasformerà il centro storico in un grande spazio ludico a cielo aperto, dove il gioco è inteso in senso ampio: non solo regole e tavoli, ma movimento, colore, fantasia, strategia, memoria e relazione. Le aiuole diventeranno veri e propri palcoscenici verdi, ispirati ai giochi di ieri e di oggi, reinterpretati attraverso forme geometriche, percorsi, pedine simboliche, contrasti cromatici e suggestioni narrative. Un dialogo tra natura e immaginazione che garantirà un’esperienza indimenticabile per tutte le età. Fior d’Albenga 2026 è un invito a riscoprire il gioco come linguaggio universale, capace di far fiorire la città e trasformare lo spazio urbano in un luogo da vivere, esplorare e ricordare.

Sottolinea il valore dell’evento anche il sindaco Riccardo Tomatis: “Fior d’Albenga continua ad evolversi, crescere e coinvolgere in tutti i suoi aspetti: dagli allestimenti alla produzione florovivaistica, dall’enogastronomia alla valorizzazione del territorio. È molto più di un’esposizione floreale: è un vero e proprio viaggio nella cultura, nelle produzioni, nella bellezza e nell’identità del nostro territorio. Un’occasione straordinaria per promuovere Albenga attraverso i fiori, i colori, i racconti e le storie che emergono dai luoghi simbolici del centro storico”.

Come ogni anno, le aiuole di Largo Doria e di piazza San Michele saranno realizzate dall’Associazione Fior d’Albenga e avranno come tema “Costruzioni e mattoncini”, mentre la seconda aiuola di piazza San Michele sarà curata dal Comune di Diano Marina nell’ambito dell’evento “Aromatica”.

Per completare il percorso espositivo, il Comune di Albenga ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la realizzazione delle altre aiuole fiorite.

L’avviso è rivolto a: aziende del settore florovivaistico, agricolo e legato ai prodotti della terra e al giardinaggio; enti territoriali; aziende artigianali, commerciali e attività del centro storico e non; associazioni e soggetti senza scopo di lucro; artisti.

Le aree interessate dagli allestimenti floreali sono: piazza Trincheri, piazza San Domenico, piazza Rossi, piazza Fraudero, piazza dei Leoni, piazzetta Torlaro, piazza IV Novembre, Porta Molino (fuori le mura), piazza San Francesco, piazza del Popolo, viale Martiri della Libertà.

I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro giovedì 6 marzo alle 12, consegnando un plico all’Ufficio Protocollo del Comune di Albenga (Piazza San Michele n. 17) con la dicitura: “Fior d’Albenga 2026 – Manifestazione di interesse per la realizzazione di un’aiuola”. Un’apposita commissione valuterà l’ammissibilità dei progetti presentati.

