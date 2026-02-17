Il Genoa Club “U Carbunin” per la Croce Rossa di Varazze con un contributo a supporto delle attività

Varazze. Pensare agli altri, concretamente. Lo ha fatto ancora una volta il Genoa Club intitolato al Carbunin. E così, dopo aver recentemente sostenuto la Protezione Civile con una donazione e aver contribuito attivamente all’evento Plastic Free sul territorio, prosegue il suo percorso di responsabilità e attenzione verso la comunità locale, destinando un contributo concreto a supporto delle attività della Croce Rossa.

“L’iniziativa – spiegano i responsabili del Club rossoblù – nasce dalla volontà di trasformare la passione sportiva in un motore di solidarietà reale, capace di generare valore e sostegno per chi opera ogni giorno in prima linea nell’assistenza alle persone e nelle emergenze. Il Genoa Club “U Carbunin” intende così ribadire che l’identità di un club non si misura solo nel tifo e nell’aggregazione, ma anche nella capacità di restituire qualcosa al territorio. Il direttivo del Club – proseguono – desidera ringraziare tutti i soci e i sostenitori che, con la loro partecipazione e il loro contributo, rendono possibile portare avanti queste azioni concrete. L’obiettivo è continuare su questa linea anche in futuro, promuovendo nuove iniziative sociali e collaborazioni con le realtà di volontariato locali”.

“Il Club auspica inoltre che questa iniziativa possa essere uno stimolo anche per altre realtà associative e altri club a seguire la stessa strada: sostenere le associazioni che operano per il bene di tutti è un gesto concreto che rafforza l’intera comunità”.

Un gesto che ha commentato con apprezzamento e gratitudine anche il sindaco, Luigi Pierfederici: “A Varazze la rete sociale è un valore concreto, che si vede nei fatti. L’iniziativa del Genoa Club “U Carbunin” che ha scelto di donare un contributo alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Varazze – ODV è un bellissimo esempio di come anche un momento di passione, amicizia e divertimento possa trasformarsi in un gesto di solidarietà a favore della comunità. Avere a Varazze una rete sociale vera, attiva e presente tutto l’anno significa proprio questo: associazioni che non si limitano a organizzare eventi, ma che riescono a generare valore per il territorio, sostenendo chi ogni giorno è al servizio degli altri, nelle emergenze e nelle attività quotidiane”.