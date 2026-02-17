Il Finale torna a vincere, Alessi: “Contro la Superba quinto risultato utile importantissimo, ma non abbiamo fatto benissimo”

Finale Ligure. La vittoria contro la Superba ha riportato i tre punti al Finale ed ha permesso di allungare la striscia di risultati utili consecutivi.

Contento mister Diego Alessi per il momento: “Felice per questo periodo, cinque risultati utili che ci danno punti importantissimi. Quella contro la Superba è però la partita che mi tengo meno sull’aspetto della prestazione. Non abbiamo fatto benissimo a livello difensivo, al di sotto del nostro potenziale, ma penso che i ragazzi lo abbiano già capito e lavoreremo in questa settimana per arrivare pronti a domenica: possiamo e dobbiamo fare meglio”.

Tornando sulla sfida del Borel: “Potevamo chiuderla nel primo tempo, le occasioni le abbiamo avute, con almeno tre da realizzare. Boccio il nostro rientro nella ripresa, non siamo proprio scesi in campo nel primo quarto d’ora. Due schiaffi, ma poi ci siamo ripresi e il gol di Youri ci ha dato la spinta per andare a vincerla, trovando nel finale un gran gol con Ballone. “.