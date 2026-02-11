Quiliano. Il Comune di Quiliano aderisce a “M’illumino di Meno 2026”, la XXII edizione della storica campagna di Rai Radio2 dedicata alla sostenibilità ambientale e all’uso responsabile delle risorse.

L’edizione 2026 pone al centro il contributo fondamentale di scienziate e scienziati nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella costruzione di modelli di sviluppo più virtuosi.

In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, lunedì 16 febbraio 2026, il Comune di Quiliano organizza il convegno dal titolo “Rigenerazione urbana, economia circolare e Comunità Energetiche: esperienze concrete sostenibili”, che si terrà alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare di Piazza Costituzione, Quiliano.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto alla cittadinanza sui temi della pianificazione energetica locale, della rigenerazione urbana, del recupero e riciclo dei materiali e delle Comunità Energetiche Rinnovabili. L’edizione 2026 della campagna è infatti dedicata alla Scienza, che da anni studia l’impatto dei combustibili fossili sugli ecosistemi e individua percorsi concreti verso modelli energetici più sostenibili.

Durante l’incontro verranno presentate esperienze concrete sostenibili, sia pubbliche che private.

Il coinvolgimento di IRE Liguria, tramite l’ing. Pietro Pera, permetterà di illustrare l’evoluzione del Patto dei Sindaci, strumento di programmazione strategica attraverso il quale le Amministrazioni individuano le azioni da intraprendere per il raggiungimento di obiettivi condivisi, basati su tre temi chiave: mitigazione, adattamento e contrasto alla povertà energetica.

La società Vernazza Autogru, con l’intervento della Project Manager e Responsabile di Vernazza Polo Logistico, ing. Giulia Vernazza, porterà la propria esperienza in materia di riconversione industriale e economia circolare.

L’ing. Enrico Erulo, Direttore Corporate Affairs di Tirreno Power, racconterà lo sviluppo delle Comunità Energetiche e il loro beneficio per territorio. Concluderà l’incontro il Prof. Luca Ferraris di Fondazione CIMA – Università di Genova, che illustrerà il valore della scienza a beneficio della comunità.

Rigenerazione urbana, recupero dei materiali e Comunità Energetiche, insieme ad altri temi centrali per la transizione ecologica del territorio, saranno dunque al centro del convegno, che vedrà la partecipazione di IRE Liguria, Vernazza Autogru, Tirreno Power e Fondazione CIMA – Università di Genova.

La partecipazione è libera.