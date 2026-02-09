Il comune di Balestrino è entrato nei Siti storici dei Grimaldi in Italia

A Balestrino il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’associazione internazionale Regina Elena Odv, il cui segretario è il dott. Andrea Carnino, in ottima collaborazione con il Comune, nell’ambito della rassegna itinerante di eventi “Medioevo nei feudi dei Del Carretto”, ha organizzato una commemorazione volta a ricordare il legame di Balestrino con i Marchesi Del Carretto e i Grimaldi di Monaco.

L’evento, che si è svolto sabato scorso nell’auditorium comunale, è stato patrocinato dal Consiglio regionale della Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Balestrino. Hanno presenziato i consiglieri regionali Sara Foscolo e Rocco Invernizzi; Mario Basso, sindaco di Bardineto; Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito; Alessandro Navone, sindaco di Garlenda; Mauro Boetto, sindaco di Giustenice; Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello; Bruna Migliora, consigliere comunale di Toirano e Christian Rocco, consigliere comunale di Novello.

L’evento è stato reso ancor più speciale dalla presenza del Marchese Roberto Giordano Icheri di San Gregorio Del Carretto di Balestrino, accompagnato dalla moglie Mara. I nobili hanno preso posto al tavolo della conferenza insieme al relatore Andrea Carnino e al sindaco di Balestrino Stefano Saturno.

Carnino nel suo intervento ha fatto scoprire alle numerosissime persone presenti la storia del Marchesato di Balestrino e i legami dei suoi marchesi con illustri nobili famiglie, tra le quali i Conti Costa di Albenga e gli Challant, casato che scrisse la storia della Valle d’Aosta dal 1100 fino al 1804 quando morì il suo ultimo esponente maschile.

Il Ramo dei Del Carretto di Balestrino si originò nel 1545 quando i fratelli Gian Bartolomeo e Pirro II si divisero i possedimenti: il primo proseguì la linea di Zuccarello, il secondo divenne il primo Marchese di Balestrino. Nel 1604 il Marchese Ottaviano I, bisnipote di Pirro II, sposò Bianca Costa, figlia del Conte Ottavio. Il loro nipote Ottaviano II nel 1684 impalmò Cristina di Lenoncourt- Challant, discendente diretta da Renato, V Conte di Challant.

Al termine della cerimonia il sindaco Stefano Saturno ha annunciato ufficialmente l’ingresso di Balestrino nell’associazione Siti storici Grimaldi di Monaco in Italia, reso possibile dalla consulenza gratuita dello stesso Andrea Carnino effettuata nell’ambito della sua attività di segretario del Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’associazione internazionale Regina Elena Odv.

“Il legame tra Balestrino e i Grimaldi di Monaco si concretizza nel fatto che nel XII secolo questo feudo passò ai Marchesi di Finale Ligure. Il Marchese Giorgio ebbe tra gli altri i seguenti figli: il suo successore Lazzarino I e Ilaria Maria, che sposò Ranieri II Grimaldi, Signore di Monaco dal 1352 al 1357. Ilaria Maria morì nel 1368 senza aver dato eredi a Ranieri II, il quale si risposò con Isabella Asinari ed è l’antenato dell’attuale Principe S.A.S. Alberto II. A Giorgio come Marchese di Finale Ligure succedettero il figlio Lazzarino I, il nipote Lazzarino II e il bisnipote Galeotto I. Quest’ultimo da Vannina Adorno ebbe diversi figli, tra i quali Bianca, che andò in sposa a Catalano, Signore di Monaco dal 1454 al 1457” afferma il segretario.

Il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv ha conferito uno speciale attestato di benemerenza al Comune di Balestrino e al Marchese Roberto Giordano Icheri di San Gregorio Del Carretto.