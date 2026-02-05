  • News24
Il mister

Il Ceriale travolge il Pontelungo 4-0 e si rilancia, Mambrin: “Risultato fin troppo rotondo, ma contava vincere”

Il 4-0 casalingo interrompe il digiuno interno e restituisce fiducia, tre punti pesanti per il Ceriale nella corsa in classifica

Ceriale. Il Ceriale torna a sorridere davanti al proprio pubblico e lo fa con un netto 4-0 contro il Pontelungo. Un risultato largo, forse oltre quanto visto in campo, come sottolinea lo stesso Marco Mambrin nel post partita.

Il tecnico parte dalla difficoltà della sfida: “È stato un derby difficile. Il Pontelungo è una buona squadra, ci ha sempre messo in grossa difficoltà. Il risultato è fin troppo rotondo, ma era importante fare tre punti in casa dopo tanto”.

Il Merlo ritrova così il ruolo di alleato: “Doveva essere il nostro fortino e fino ad oggi non lo è stato. Bene che sia successo questa domenica”.

La gara si è messa subito sui binari giusti con il gol in avvio: “Passare in vantaggio era importantissimo. Se il Pontelungo segna per primo sono cavoli amari, lo sappiamo e lo abbiamo già vissuto”. Il raddoppio prima dell’intervallo ha inciso: “La partita poi si è sviluppata bene, ma resto convinto che il Pontelungo sia un’ottima squadra”.

Sguardo già alla prossima trasferta contro l’Albissole: “Affrontiamo una squadra in super salute, con un filotto di risultati incredibile. Andremo lì per giocarci la nostra partita”. Nessuna intenzione di fare sconti: “In trasferta abbiamo dato filo da torcere a tutti. Non andiamo certo per fare regali, nel massimo rispetto della loro qualità”.

Il Ceriale ritrova i tre punti e continuità. Un segnale chiaro, soprattutto per il morale e per il cammino in classifica.

