  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
I bomber

Il Ceriale cala il poker contro il Pontelungo, Mariani e Beluffi: “Questa deve essere una rinascita”

Il 4-0 rilancia il Ceriale dopo settimane difficili. Successo netto che pesa anche in ottica classifica per la squadra di Mambrin

Ceriale. Il Ceriale supera il Pontelungo con un netto 4-0 e manda segnali importanti. Al termine della gara parlano Simone Mariani e Gabriele Beluffi.

Mariani: “Siamo felici perché quando succedono questi risultati non puoi che esserlo. L’abbiamo preparata bene durante la settimana, ci siamo detti andiamo forte e questo abbiamo fatto. Abbiamo avuto più grinta, più fame ed è andata bene

Beluffi: “Bisogna continuare così. La squadra è forte e lo sappiamo, la classifica non rispecchia la forza della squadra. Dobbiamo dimostrarlo in campo e questa deve essere una rinascita. Lo spirito deve essere questo, lottare su ogni pallone, su ogni seconda palla, per la squadra e per tutti noi

Alla domanda sul valore dell’avversario, Mariani: “Conosciamo le loro qualità, è gente molto fisica che lotta su tutti i palloni. L’abbiamo preparata bene ed evidentemente ha portato i suoi frutti

Beluffi: “Il Pontelungo è sempre una squadra forte e ostica. Oggi abbiamo dominato dal punto di vista del gioco e del carattere. Avevamo più fame di loro e questo ci ha fatto vincere la partita”

Le dediche ai gol sono diverse ma entrambe significative, Mariani: “Lo dedico alla squadra, al mister e allo staff. Stiamo lavorando come una squadra che ha voglia di salire e ce lo meritiamo

Beluffi: “Io lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza che vengono sempre a vedermi

Il Ceriale prova a ripartire. Anche la classifica ora può cambiare.

Più informazioni
leggi anche
Generico gennaio 2026
31 gennaio/1 febbraio
Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria
Generico gennaio 2026
Minuto per minuto
Il Ceriale vince 4-0, la doppietta di Mariani nel primo tempo indirizza la gara contro il Pontelungo
Generico gennaio 2026
J'accuse
Gomitata al volto e giocatore al Pronto soccorso: il Pontelungo denuncia il gesto di un calciatore del Ceriale
Generico gennaio 2026
Il comunicato
Gomitata al volto e giocatore al pronto soccorso, il Ceriale: “Arrivate scuse pubbliche da parte del ragazzo”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.