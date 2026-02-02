Il Ceriale cala il poker contro il Pontelungo, Mariani e Beluffi: “Questa deve essere una rinascita”

Ceriale. Il Ceriale supera il Pontelungo con un netto 4-0 e manda segnali importanti. Al termine della gara parlano Simone Mariani e Gabriele Beluffi.

Mariani: “Siamo felici perché quando succedono questi risultati non puoi che esserlo. L’abbiamo preparata bene durante la settimana, ci siamo detti andiamo forte e questo abbiamo fatto. Abbiamo avuto più grinta, più fame ed è andata bene”

Beluffi: “Bisogna continuare così. La squadra è forte e lo sappiamo, la classifica non rispecchia la forza della squadra. Dobbiamo dimostrarlo in campo e questa deve essere una rinascita. Lo spirito deve essere questo, lottare su ogni pallone, su ogni seconda palla, per la squadra e per tutti noi”

Alla domanda sul valore dell’avversario, Mariani: “Conosciamo le loro qualità, è gente molto fisica che lotta su tutti i palloni. L’abbiamo preparata bene ed evidentemente ha portato i suoi frutti”

Beluffi: “Il Pontelungo è sempre una squadra forte e ostica. Oggi abbiamo dominato dal punto di vista del gioco e del carattere. Avevamo più fame di loro e questo ci ha fatto vincere la partita”

Le dediche ai gol sono diverse ma entrambe significative, Mariani: “Lo dedico alla squadra, al mister e allo staff. Stiamo lavorando come una squadra che ha voglia di salire e ce lo meritiamo”

Beluffi: “Io lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza che vengono sempre a vedermi”

Il Ceriale prova a ripartire. Anche la classifica ora può cambiare.