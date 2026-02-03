Il Campomorone manda al tappeto il Pietra Ligure e rilancia la corsa playoff, Allocca: “Quando giochiamo così diamo filo da torcere a tutti”

Campomorone. Il Campomorone Sant’Olcese firma un successo pesante contro il Pietra Ligure e lo fa con una prova di carattere. A sottolinearlo è Giacomo Allocca, protagonista a centrocampo e lucido nell’analisi del dopo gara.

Il valore dell’avversario non viene messo in discussione: “Affrontavamo una squadra fortissima che se è lassù merita di starci. Sono forti come squadra e come singoli”. Poi il punto chiave della vittoria: “Oggi abbiamo dimostrato che quando giochiamo come sappiamo e mettiamo tutto quello che abbiamo, diamo filo da torcere a tutti”.

Una prestazione diversa rispetto ad altre occasioni: “In alcune partite abbiamo perso punti non per il gioco, ma per il carattere. Oggi era una gara in cui bisognava dare quello che ci aveva chiesto il mister e lo abbiamo fatto. Abbiamo preso quello che ci meritavamo sul campo”.

Allocca chiarisce: “La mentalità c’era già. In settimana andiamo sempre forte. Spesso è mancato qualcosa la domenica, soprattutto a livello caratteriale”. Il mercato ha portato rinforzi importanti dalla Serie D come Pastorino e Arrighetti: “Sono ragazzi di qualità e lo stanno dimostrando. Tutti devono darci una grande mano”.

Infine, il ruolo di mister Corradi: “Ci dà grinta e tutto quello che ci serve in settimana. È un professionista e lo dimostra insieme al suo staff. Noi dobbiamo essere bravi a mettere in campo quello che ci trasmette”.

Il Campomorone batte una delle big del campionato e rafforza la propria posizione nelle zone che contano della classifica. Segnale forte, soprattutto sul piano della personalità.