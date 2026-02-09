Il Ca de Rissi sul match contro il Finale: “Insulti razzisti ai nostri atleti”

Brutto strascico dopo il 3 a 3 tra il Finale e il Ca de Rissi. Il club genovese ha denunciato il proferimento di insulti razzisti verso alcuni suoi tesserati.

La nota del Ca De Rissi

La A.S.D. Ca De Rissi SG, nella persona del suo Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo, esprime la più totale solidarietà ai propri atleti vittime di vili insulti a sfondo razziale durante la partita disputata domenica scorsa.

Siamo costretti, con profonda amarezza e rabbia, a denunciare pubblicamente quanto accaduto: due nostri giocatori sono stati bersaglio di offese inaccettabili, legate esclusivamente al colore della loro pelle. Purtroppo, non possiamo più parlare di un caso isolato. Abbiamo assistito all’ennesimo episodio di una serie di attacchi verbali che si sono perpetuati anche nelle gare precedenti.

La misura è colma. La A.S.D. Ca De Rissi SG è, e sarà sempre, una famiglia fondata sull’inclusione, sull’accoglienza e sul rispetto reciproco. Dai bambini della scuola calcio fino ai ragazzi della Prima Squadra, la nostra storia parla chiaro: il calcio per noi è integrazione, non discriminazione.

Siamo stanchi di vedere i nostri ragazzi umiliati mentre cercano solo di praticare lo sport che amano. Non siamo più disposti a tollerare in silenzio o a minimizzare comportamenti che nulla hanno a che fare con i valori dello sport e della convivenza civile.

Chiediamo rispetto e lo chiediamo per la nostra maglia, per la nostra storia, ma soprattutto per la dignità dei nostri tesserati. La società si riserva di tutelare i propri ragazzi in ogni sede opportuna e le istituzioni calcistiche a vigilare con maggiore attenzione affinché questi episodi non restino impuniti.

Il razzismo non è un’opinione, è un reato contro la dignità umana e nel nostro campo, come nella nostra società, non deve trovare spazio.

Il Presidente Piero Graffione A.S.D. Ca De Rissi SG