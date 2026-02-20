Il 24 febbraio al Teatro Chiabrea “Buon compleanno, Renata”: apre la biglietteria per lo spettacolo

Savona. Sarà una grande festa cittadina l’evento artistico ideato dal Teatro dell’Opera Giocosa in accordo con il Comune di Savona in occasione del 92° anniversario della nascita di Renata Scotto, l’illustre concittadina che ha portato il nome della città della Torretta nel mondo e che a Savona è tornata per offrire alla cittadinanza la sua esperienza, la sua arte e il suo sorriso.

Quest’anno la terza edizione dell’evento “Buon compleanno, Renata“, in programma al Teatro Chiabrera il 24 febbraio alle ore 21:00, si aprirà, alle ore 20,30, con la cerimonia di intitolazione dei giardini di Piazza Diaz alla celebre soprano savonese: “Giardini Renata Scotto”.

Come ogni anno è una festa quasi a sorpresa, che si realizza ogni volta con proposte diverse: quest’anno avremo la possibilità di vedere in prima nazionale Primadonna or nothing, il docufilm dedicato a Renata Scotto, della giovane regista tedesca Juliane Sauter che ha girato nell’estate del 2023 anche a Savona e che ha immortalato la grande Renata nei suoi ultimi mesi di vita.

E’ una grande testimonianza ricca di momenti teneri e crudi, uno spaccato di vita sulla vecchiaia che ci tocca da vicino, Il film oltre alla Scotto vede la partecipazione del grande soprano in carriera Angel Joy Blue e di Valerie Eickhoff, giovane mezzosoprano all’inizio della carriera che sarà presente in Teatro a Savona e che canterà accompagnata dal Maestro GianLuca Ascheri.

Data la presenza di dialoghi in lingua inglese l’Opera Giocosa e la produzione del Film hanno provveduto alla realizzazione dei sottotitoli in italiano per ben comprendere questo lavoro con il sostegno dell’Unione Industriali di Savona che sono sempre attenti alle manifestazioni culturali. A coronare la serata, un concerto per pianoforte e voce interpretato dal mezzosoprano ventinovenne Valerie Eickhoff accompagnata al pianoforte dal Maestro GianLuca Ascheri. Vincitrice dell’Opus Klassik come giovane talento del 2024, Eickhoff si sta affermando come artista dall’intensa musicalità e brillante vocalità.

Tra i riconoscimenti e i premi ottenuti, il terzo premio al concorso ARD nel 2021 e al Concours Musical International de Montréal 2022, la vittoria del concorso Südwestrundfunk Junge Opernstars 2022.In collaborazione con Ascom Savona una ventina di negozi hanno realizzato le vetrine dedicate a Renata Scotto con diversi temi e foto: un omaggio per il compleanno. Potete trovare l’elenco dei negozi partecipanti sul nostro sito.

“Renata Scotto ha dato un contributo fondamentale a questa città e la sua presenza ha segnato profondamente la vita culturale di Savona”, così Giovanni Di Stefano, Presidente dell’Opera Giocosa, ricorda il suo impegno come didatta nelle masterclass di canto lirico e con le regie che ha firmato per questa istituzione della quale è stata consulente artistica, “senza mai risparmiarsi e lasciando a tutti un’eredità indelebile di professionalità, impegno, arte e umanità“.

Portando avanti l’impegno di Renata Scotto, l’incasso della serata andrà a sostegno della formazione di giovani cantanti lirici che avranno la possibilità di entrare nel cast della stagione lirica 2025.I biglietti saranno in vendita al Teatro e su www.operagiocosa.it – vivaticket.com dal 21 febbraio alle ore 10. Tel 019-801155 – 3666726682.