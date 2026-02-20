  • News24
Ricordo

Il 24 febbraio al Teatro Chiabrea “Buon compleanno, Renata”: apre la biglietteria per lo spettacolo

La cerimonia si aprirà alle 20.30 con l'intitolazione dei giardini al celebre soprano savonese

renata scotto

Savona. Sarà una grande festa cittadina l’evento artistico ideato dal Teatro dell’Opera Giocosa in accordo con il Comune di Savona in occasione del 92° anniversario della nascita di Renata Scotto, l’illustre concittadina che ha portato il nome della città della Torretta nel mondo e che a Savona è tornata per offrire alla cittadinanza la sua esperienza, la sua arte e il suo sorriso.

Quest’anno la terza edizione dell’evento “Buon compleanno, Renata“, in programma al Teatro Chiabrera il 24 febbraio alle ore 21:00, si aprirà, alle ore 20,30, con la cerimonia di intitolazione dei giardini di Piazza Diaz alla celebre soprano savonese: “Giardini Renata Scotto”.

Come ogni anno è una festa quasi a sorpresa, che si realizza ogni volta con proposte diverse: quest’anno avremo la possibilità di vedere in prima nazionale Primadonna or nothing, il docufilm dedicato a Renata Scotto, della giovane regista tedesca Juliane Sauter che ha girato nell’estate del 2023 anche a Savona e che ha immortalato la grande Renata nei suoi ultimi mesi di vita.

E’ una grande testimonianza ricca di momenti teneri e crudi, uno spaccato di vita sulla vecchiaia che ci tocca da vicino, Il film oltre alla Scotto vede la partecipazione del grande soprano in carriera Angel Joy Blue e di Valerie Eickhoff, giovane mezzosoprano all’inizio della carriera che sarà presente in Teatro a Savona e che canterà accompagnata dal Maestro GianLuca Ascheri.

Data la presenza di dialoghi in lingua inglese l’Opera Giocosa e la produzione del Film hanno provveduto alla realizzazione dei sottotitoli in italiano per ben comprendere questo lavoro con il sostegno dell’Unione Industriali di Savona che sono sempre attenti alle manifestazioni culturali. A coronare la serata, un concerto per pianoforte e voce interpretato dal mezzosoprano ventinovenne Valerie Eickhoff accompagnata al pianoforte dal Maestro GianLuca Ascheri. Vincitrice dell’Opus Klassik come giovane talento del 2024, Eickhoff si sta affermando come artista dall’intensa musicalità e brillante vocalità.

Tra i riconoscimenti e i premi ottenuti, il terzo premio al concorso ARD nel 2021 e al Concours Musical International de Montréal 2022, la vittoria del concorso Südwestrundfunk Junge Opernstars 2022.In collaborazione con Ascom Savona una ventina di negozi hanno realizzato le vetrine dedicate a Renata Scotto con diversi temi e foto: un omaggio per il compleanno. Potete trovare l’elenco dei negozi partecipanti sul nostro sito.

“Renata Scotto ha dato un contributo fondamentale a questa città e la sua presenza ha segnato profondamente la vita culturale di Savona”, così Giovanni Di Stefano, Presidente dell’Opera Giocosa, ricorda il suo impegno come didatta nelle masterclass di canto lirico e con le regie che ha firmato per questa istituzione della quale è stata consulente artistica, “senza mai risparmiarsi e lasciando a tutti un’eredità indelebile di professionalità, impegno, arte e umanità“.

Portando avanti l’impegno di Renata Scotto, l’incasso della serata andrà a sostegno della formazione di giovani cantanti lirici che avranno la possibilità di entrare nel cast della stagione lirica 2025.I biglietti saranno in vendita al Teatro e su www.operagiocosa.it – vivaticket.com dal 21 febbraio alle ore 10. Tel 019-801155 – 3666726682.

