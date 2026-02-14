Il 21 febbraio a Porto Vado, grande torneo di burraco di beneficenza

Vado Ligure. Sabato 21 febbraio si svolgerà a Porto Vado, nei locali della Baia dei Pirati in via Aurelia 91, un grande torneo di burraco di beneficenza.
L’iniziativa, a scopo benefico, è organizzata dal Lions Club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia”, l’Asd Maniman e il Circolo Bridge Burraco di Cairo Montenotte, in collaborazione con il centro regionale Libertas.
L’intero ricavato della giornata verrà devoluto al Campo Lions Giovani Disabili “La prateria” di Domodossola, per poter offrire una vacanza gratuita a giovani ragazze e ragazzi con disabilità.
La kermesse sarà curata dal responsabile regionale Libertas Burraco, Lorenza Beltrame, arbitro ufficiale Burraco Libertas insieme al suo staff, con l’appoggio del presidente regionale Libertas Liguria, Roberto Pizzorno.
Le iscrizioni sono ancora aperte: per partecipare al torneo e/o avere informazioni si può scrivere ai numeri 3496722006 – 3333597034 – 3201961163.