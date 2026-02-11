Hyrox Torino: due atlete savonesi dominano la categoria Double Women Pro

Albenga. Il 31 gennaio scorso, l’Oval Lingotto di Torino ha ospitato una delle tappe più prestigiose di Hyrox, competizione internazionale che unisce 8 chilometri di corsa – suddivisi in frazioni da 1 km – a 8 workout funzionali ad alta intensità.

All’evento hanno partecipato centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a mettersi alla prova in una gara tra le più complete e impegnative del panorama sportivo internazionale. Tra loro si sono distinte le liguri Daniela Contino e Simona Cesarano (CrossGym Albenga), protagoniste di una straordinaria performance nella categoria Double Women Pro, conclusa con la conquista del podio e con un tempo inferiore ai 90 minuti.

La categoria Double prevede che due atlete gareggino in squadra, alternandosi nelle diverse stazioni di lavoro e coordinandosi tra prove di corsa e workout funzionali. Una formula che rende la competizione non solo estremamente impegnativa dal punto di vista fisico, ma anche strategica, richiedendo affiatamento, gestione dello sforzo e perfetta sintonia.

Il risultato ottenuto da Contino e Cesarano è il frutto di una preparazione intensa e rappresenta un motivo di grande orgoglio per il territorio.

A Torino erano presenti anche altri atleti savonesi, tra cui Giorgio Garello, Meri La Serra, Massimiliano Gattuso e Monica Baroni, che hanno preso parte alla competizione confrontandosi con alcuni dei migliori atleti internazionali. La partecipazione e i risultati ottenuti confermano la crescita del movimento legato al fitness funzionale e la capacità degli atleti liguri di distinguersi anche in contesti di caratura mondiale.