Guasto sulla linea tra Spotorno e Finale, ritardi e rallentamenti al trasporto ferroviario

Finale L./Spotorno. Disagi alla circolazione ferroviaria nel pomeriggio di oggi sulla linea Genova-Ventimiglia a causa di un guasto che si è verificato nella tratta tra Spotorno e Finale Ligure.

Il problema tecnico ha riguardato il sistema di distanziamento automatico, costringendo allo stop i treni in transito, come l’Intercity 641 della linea Milano Centrale-Ventimiglia rimasto fermo a Savona e il regionale veloce 3131 della linea Torino Porta Nuova-Ventimiglia, fermo a Spotorno.

Dalle 17 e 30 fino alle 18 e 45 i convogli hano dovuto attendere l’intervento di riparazione, con rallentamenti e ritardi di oltre un’ora.

Ora, stando a quanto riferito, la situazione del trasporto ferroviario sta tornando progressivamente alla normalità, con un aumento dei tempi di percorrenza attorno ai 10-15 minuti in attesa di un completo ripristino dell’infrastruttura danneggiata.