Gran finale di CarnevaLöa, Claudio Bisio al Moretti, feste in maschera, musica e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Nel weekend cala il sipario su CarnevaLöa con il Palio dei Comuni, ma ci sarà anche il secondo appuntamento della stagione teatrale del Moretti di Pietra Ligure che vedrà come ospite per due serate Claudio Bisio. Saranno tantissime anche le feste di Carnevale dedicate ai più piccoli: gli appuntamenti in maschera sono a Savona, Varazze, Celle e Boissano. Per gli amanti del teatro da non perdere lo spettacolo di Generazione Disagio a Finale e quello al Teatro Nuovo di Valleggia. Ad Albenga si festeggia Sant’Eulalia, mentre a Finale tornano anche i Pomeriggi Musicali. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere.

A CARNEVALOA C’E’ IL PALIO DEI COMUNI

Tutto pronto per il gran finale dell’edizione 2026 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La kermesse carnevalesca si concluderà domenica 22 febbraio con la seconda sfilata dei carri allegorici, sempre a partire dalle 15 sul lungomare. Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche. Inoltre, dalle 10 alle 19 sempre sul lungomare troveranno spazio le bancarelle del mercatino artigianale.

Alla sfilate partecipano dieci carri in concorso e tre carri di rappresentanza: per il gruppo “I fiöi de Bardenèi” di Bardineto il carro “Bardi Minecraft”; per il gruppo “Rusca Bacan” di Toirano il carro “Donkey Kong”; per il gruppo di Borghetto Santo Spirito il carro “Sister Act”; per il gruppo “I randagi della Valmaremola” di Tovo San Giacomo il carro “Darwin, ritorno alle origini”; per il gruppo Prigliani il carro “Cinderella”; per il gruppo “Roba da matti via Dante” il carro “Jurassic Park”; per il gruppo “Nuovo borgo di dentro” il carro “Mary Poppins”; per il gruppo Meceti il carro “C’era una volta l’Africa”; per il gruppo “Matétti Burdeluzi” il carro “Matetti nello spazio”; per il gruppo “Gazzi Superiori No stop” il carro “Oceania”. Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura dell’associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin.

Il terzo carro di rappresentanza è il nuovo carro speciale della Regione Liguria dedicato ai “Liguri nel Mondo: un popolo di navigatori”. Si tratta di un omaggio epico a uomini che, con il loro coraggio e la loro visione, hanno portato lo spirito ligure oltre ogni confine. A bordo di una caravella sfileranno quattro figure simboliche, unite dal vento della storia: Cristoforo Colombo, l’esploratore per eccellenza, che con il suo viaggio verso il Nuovo Mondo ha cambiato il destino del pianeta; Andrea Doria, il grande ammiraglio e statista genovese, emblema di strategia, diplomazia e potenza marittima; Goffredo Mameli, giovane patriota e autore dell’inno nazionale, voce ardente dell’Unità e dell’identità italiana; Sandro Pertini, amatissimo presidente della Repubblica, partigiano e difensore della libertà, esempio luminoso di coraggio e integrità. Questi personaggi, pur lontani nel tempo e nelle loro storie, condividono un’eredità comune: l’audacia dei liguri, la spinta a guardare oltre l’orizzonte, la capacità di lasciare un segno profondo nel mondo. Il carro del CarnevaLöa 2026 diventa così un viaggio sulle rotte della memoria e dell’orgoglio, un inno alla Liguria e ai suoi figli illustri, navigatori non solo dei mari, ma delle idee, dei valori e del futuro.

Come sempre, in occasione delle sfilate si svolgeranno il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che vedrà coinvolti i carri dei borghi di Loano, e il Palio dei Comuni, l’altro contest che vede contendersi la vittoria i carri dei comuni ospiti. I vincitori dei due Palii saranno scelti da una giuria tecnica composta da diverse rappresentanze professionali e cittadine: saranno loro a decretare il “Miglior impatto emotivo”, i “Movimenti del carro più emozionanti” e la “Coreografia più spettacolare”. Quest’anno, inoltre, è stata istituita una terza “gara” a cui partecipano tutti e dieci i carri in concorso e che prevede una giuria popolare che potrà esprimere le sue preferenze tramite una votazione online. I carri vincitori saranno proclamati in piazza Mazzini al termine della seconda sfilata del 22 febbraio: in quella sede saranno assegnati i premi del Palio dei Borghi, del Palio dei Comuni e della votazione social.

Per il programma completo della manifestazione clicca qui

SUL PALCO DEL MORETTI ARRIVA CLAUDIO BISIO

Al teatro Moretti di Pietra Ligure secondo appuntamento della stagione in doppia serata domenica 22 febbraio e lunedì 23 febbraio con Claudio Bisio che porterà in scena “La mia vita raccontata male”.

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, La mia vita raccontata male ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali.

Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana in una eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e bizzarramente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche che inciampano in Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara Venier, lo spettacolo, montato in un continuo perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, racconta “male”, in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo.

Perché la vita, sembra dirci questo viaggio agrodolce nell’esistenza del protagonista, forse non è esattamente quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda. E che spesso non si vive la vita come vuoi tu, ma come vuole lei.

Lo spettacolo è perciò anche una indiretta riflessione sull’arte del narrare, su come il tempo modifica e trasfigura gli accadimenti, giocando spesso a idealizzare il passato, cancellando i brutti ricordi e magnificando quelli belli, reinventando così il reale nell’ordine magico del racconto.

Ma, ha scritto Gabriel Garcia Marquez, le bugie dei bambini non sono altro che i segni di un grande talento di narratore.

In questa tessitura variegata e sorprendente si muove Claudio Bisio accompagnato da due musicisti d’eccezione, per costruire una partitura emozionante, spesso profonda ma pure giocosamente superficiale, personale, ideale, civile ed etica.Giorgio Gallione.

Ci sono due tipi di storie che si possono raccontare: quelle che fanno sentire migliori e quelle che fanno sentire peggiori, ma quello che ho capito è che alla fine ognuno di noi è fatto di un equilibrio finissimo di tutte le cose, belle o brutte; e ho imparato che, come i bastoncini dello shanghai – se tirassi via la cosa che meno mi piace della vita, se ne verrebbe via per sempre anche quella che mi piace di più. Francesco Piccolo

Qui il programma completo dello spettacolo

FESTA DI CARNEVALE ALLE OFFICINE DI SAVONA

Sabato 21 febbraio, il Centro Polifunzionale “Le Officine” di Savona ospiterà una festa di Carnevale all’insegna della creatività, organizzata in collaborazione con l’associazione Semplicemente Danza.

L’evento inizierà alle ore 14:30 con l’apertura delle iscrizioni per il concorso dedicato ai bambini. A partire dalle 15:30, il centro si animerà con musica, intrattenimento itinerante e il tradizionale lancio dei palloncini.

Il momento clou sarà la premiazione delle mascherine più originali, simpatiche ed eleganti. Saranno assegnate coppe ai primi classificati e riconoscimenti speciali per chi salirà sul secondo e terzo gradino del podio.

Programma in breve:

Ore 14:30: Iscrizioni concorso maschere.

Ore 15:30: Animazione, musica e sfilata.

A seguire: Premiazione con coppe.

L’ingresso è libero e aperto a tutte le famiglie della città.

Qui il programma completo dell’evento

FESTA IN MASCHERA A VARAZZE

Sabato 21 Febbraio, il Centro Commerciale Corte di Mare di Varazze si trasforma in un vero e proprio villaggio del vecchio West per celebrare il Carnevale 2026. Una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie, dove la tradizione del Carnevale incontra l’energia della cultura country.

L’evento vedrà la collaborazione di due realtà d’eccellenza nel panorama dell’intrattenimento: il team di Capriole sulle Nuvole, esperti in animazione pedagogica e creativa, e il Wild Phoenix Country Team, che porterà in pista il ritmo e il coinvolgimento dei balli western.

Il programma della giornata prevede un’Area Bimbi interamente allestita con tavoli e materiali creativi, dove i piccoli ospiti potranno partecipare a:

Laboratori “La Maschera dei Sogni”: creazione e decorazione di maschere personalizzate con piume, glitter e materiali colorati.

Laboratorio “Cappellini e Coriandoli”: per realizzare accessori a tema country e sfilare durante l’evento.

Truccabimbi e Sculture di Palloncini: trasformazioni magiche a tema mascherine, animali e supereroi.

L’animazione entrerà nel vivo con la Caccia al Tesoro “Coriandoli Smarriti” e il “Quiz Pazzo di Carnevale”, un gioco dinamico con premi simbolici per tutti i partecipanti. Momento clou del pomeriggio sarà la Grande Sfilata di Carnevale, dove le maschere più originali, colorate e divertenti saranno protagoniste di una premiazione speciale.

A fare da colonna sonora all’intera manifestazione sarà la musica a tema, diffusa tramite impianto professionale, che accompagnerà le performance e i momenti di interazione con le mascotte presenti.

L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti.

Dettagli dell’evento:

Data: Sabato 21 Febbraio 2026

Ora: Dalle ore 16 alle 18:30

Location: Centro Commerciale Corte di Mare, Varazze (SV)

Target: Bambini, famiglie e amanti del mondo Country

Qui i dettagli sull’evento

AD ALBENGA SI FESTEGGIA SANT’EULALIA

Albenga si prepara a celebrare Santa Eulalia con due giornate dedicate alla storia, alla fede e alla tradizione, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, nel cuore del centro storico ingauno, in concomitanza con il Carnevale di Albenga.

Per il quarto anno consecutivo, l’Associazione Santa Eulalia di Albenga, gruppo di rievocazione storica che opera nel quadrante sud-ovest entro le mura cittadine, commemora la giovane martire spagnola di Mérida, vissuta agli inizi del IV secolo e morta a soli dodici anni. Figura di profondo valore simbolico, Santa Eulalia incarna i temi del coraggio, della resilienza e della fede, valori che hanno dato il nome all’omonimo quartiere di Albenga.

Il legame tra Santa Eulalia e la città affonda le proprie radici nel periodo in cui la sua famiglia soggiornò ad Albenga, contribuendo a un forte rinnovamento religioso. In segno di questa memoria, la città le dedicò prima un vicolo e successivamente l’intero quartiere.

Su questi valori si fonda l’attività dell’Associazione Santa Eulalia, che riunisce giovani e meno giovani con l’obiettivo di mantenere viva la storicità e la convivialità, elementi centrali anche del Palio Storico di Albenga, manifestazione che anima la città da oltre quindici anni nel mese di luglio.

Durante la due giorni di festa, il pubblico potrà partecipare a numerose attività ludiche e didattiche: dal tradizionale “Pozzo di Santa Eulalia”, pesca di beneficenza di Carnevale, ai giochi storici di abilità per bambini in collaborazione con il Quartiere San Giovanni, passando per truccabimbi, banco didattico dedicato alla tintura e tessitura delle fibre e uno stand gastronomico con specialità tipiche del periodo carnevalesco.

Nel pomeriggio, spazio alla musica con l’esibizione degli aspiranti e giovani cantanti della scuola Vox Art di Davide Comentale.

Domenica 22 febbraio saranno protagonisti anche gli armigeri della Compagnia dei Merli d’Acciaio, che si esibiranno in combattimenti con spade e armature medievali, offrendo al pubblico autentici duelli storici. Sarà inoltre possibile visitare il loro banco di sartoria storica con abiti ispirati al XIII secolo.

“L’Associazione Santa Eulalia desidera ringraziare il Quartiere San Siro per la partecipazione con il banco del cuoio, delle cinture e delle lanterne, offrendo al pubblico un ulteriore approfondimento sulle arti e i mestieri medievali e rafforzando lo spirito di condivisione e collaborazione che anima il Palio Storico di Albenga.” Così afferma il presidente dell’Associazione Santa Eulalia Giuseppe Barreca.

Sempre domenica, alle ore 15, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga (via Roma 73), si terrà la conferenza dal titolo “Il sacco e la porpora. La vita religiosa nel Duecento ingauno tra ascesi francescana e gerarchia della Chiesa”, con gli interventi della Dott.ssa Sara Paci Piccolo, storica dell’arte e del costume, e del Prof. Nicolò Staricco, responsabile alla storicità del Palio Storico di Albenga.

La manifestazione si concluderà nel tardo pomeriggio con il corteo degli abiti storici del Quartiere Santa Eulalia, accompagnato dal gruppo di tamburi “I Timbri Scuri”, seguito alle ore 18 dalla Santa Messa presso la Cattedrale di San Michele e dalla benedizione finale all’edicola sacra dedicata a Santa Eulalia nell’omonimo vicolo.

L’evento è organizzato da Associazione Rievocatori Ingauni e Quartiere Sant’Eulalia, con il patrocinio del Comune di Albenga, in collaborazione con il Quartiere San Siro, la Compagnia dei Merli d’Acciaio e Vox Art. Media partner: Mway Communication & Events.

Qui il programma dell’evento

A FINALE NUOVO APPUNTAMENTO COI POMERIGGI FINALESI

Nuovo doppio appuntamento dei Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici), rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

Sabato 21 Febbraio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo un reading/concerto di musica e parole dal titolo “Tutta la mia voce, l’insonnia dell’amore” con protagonisti: Elisa Dani, voce recitante / Adele Gertosio, voce solista / Pinuccio Gertosio, pianoforte, voce, cori e piccole percussioni / Alberto Savatteri, chitarre e percussioni / Alberto Gertosio, flauto traverso e basso acustico.Lo spettacolo affianca alla lettura di brani estrapolati dal romanzo di Michela Marzano “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa”, canzoni di autori italiani e stranieri che sottolineano a livello emotivo e di senso l’incedere della narrazione. Coltivare corpo, mente, cuore nel proprio stare al mondo ed esprimere sentimenti, emozioni e fragilità, in libertà. Musica e parole tessono trame che attraversano stereotipi culturali di genere e a volte drammi, non tanto come atto di denuncia in sé, ma come ‘luce puntata’ sulla necessaria riscrittura di una grammatica degli affetti anticonformista, come processo di crescita di donne ed uomini all’altezza del nostro tempo. ‘Io amo con te’ dice Michela Marzano. Perché dietro una relazione tra un io ed un tu c’è la voglia di attraversare il mondo e di creare qualcosa. Lasciare traccia. Dare un senso allo scorrere dei giorni.Musiche di: Quartetto Cetra, Police, Capovilla, Nicolò Fabi/Max Gazzè e altri.INGRESSO LIBERO A OFFERTA, LE PRENOTAZIONI SONO CONSIGLIATE (FINO A ESAURIMENTO POSTI) via Whatsapp al 3534639960. RICORDIAMO CHE LE PRENOTAZIONI APRONO UNA SETTIMANA PRIMA DI OGNI CONCERTO.

Il giorno successivo, domenica 22 Febbraio, alle ore 16:30 presso il salone di Palazzo Ricci sempre a Finalborgo, avremo una conferenza/concerto straordinaria a cura di un grande virtuoso dell’armonica diatonica: Marco Marino, il quale ci racconterà storie e aneddoti su uno dei più piccoli strumenti al mondo che, animato dal respiro di chi lo suona, è capace di suscitare una forte suggestione. Le parole saranno alternate all’esecuzione di composizioni e improvvisazioni originali che spaziano dal blues delle origini al country, dalla libera interpretazione di colonne sonore di film al bluegrass.INGRESSO LIBERO, PRENOTAZIONI CONSIGLIATE via Whatsapp al 3534639960.

Qui le informazioni sull’evento

FESTA DI CARNEVALE A BOISSANO

Boissano si prepara a vivere un pomeriggio di allegria e colori con Carnevale a Boissano, l’evento in programma sabato 21 febbraio 2026 a partire dalle ore 14:30 in Piazza Govi.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Boissano APS con il patrocinio del Comune, propone un ricco programma dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie: intrattenimento musicale, animazione, giochi, truccabimbi, pentolaccia e il tradizionale premio alla maschera più simpatica, per celebrare la creatività dei partecipanti.

Durante il pomeriggio saranno offerti bugie e focaccia, mentre il servizio bar sarà attivo dalle 14:30 presso il Ristorante Lo Schiccherino.

Un’occasione speciale per ritrovarsi in piazza, condividere lo spirito del Carnevale e trascorrere qualche ora in compagnia tra musica, sorrisi e divertimento.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Qui le informazioni sulla festa

CARNEVALE CELLESE E CIMENTO

Celle Ligure domenica prossima 22 febbraio sarà animato da due storiche manifestazioni patrocinate dal Comune e promosse dallo Sporting Club Pesca Sportiva e dall’Avis Cellese

Per i nuotatori invernali questa tappa tradizionale si inserisce nel neonato Circuito dei Cimenti del Levante Savonese, chiudendo la rassegna iniziata il 1 di gennaio a Varazze con tappa ad Albisola l’8 febbraio scorso. Per chi volesse partecipare basta presentarsi alla sede dello Sporting Club Pesca Sportiva domenica dalle ore 10,00 per le operazioni di iscrizione. I partecipanti usufruiranno degli spogliatoi appositamente allestiti ed intorno alle ore 11,30 ci sarà il tuffo nelle acque antistanti con nuotata per alcuni minuti, sotto il controllo di un bagnino di salvataggio, di un medico, di una ambulanza e di una barca di appoggio che stazionerà a circa 20 metri dalla riva per tutta la durata della manifestazione; quest’anno poi è garantita anche la preziosa presenza e collaborazione dei Carabinieri Subacquei di Genova Voltri.

All’uscita dall’acqua i partecipanti potranno quindi usufruire di un punto di ristoro.

Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero di mettere in mare la barca di salvataggio o in presenza di qualsiasi altro pericolo per i partecipanti, gli organizzatori provvederanno al rinvio della manifestazione.

Il carnevale: La manifestazione sarà suddivisa in due momenti principali che si svolgeranno in orario diurno:

sfilata itinerante per le vie del paese*, a partire dalle ore 15:00

rottura delle pentolacce verso le ore 16:30

Saranno presenti attività secondarie di svago e divertimento, opportunamente distribuite sul percorso, quali lo stand di dolciumi in prossimità dello stabilimento balneare “Bagni Pappaciann’a” e p.zza Sisto IV, invece i giochi gonfiabili per bambini in prossimità del molo. La distribuzione di focaccette presso la foce del Rio Ghiare. Nel corso degli eventi sarà fornito supporto da parte di personale della Croce Rosa di Celle Ligure

*ritrovo ore 14,30 piazza Assunta (piani di Celle)

partenza corteo allegorico ore 15,00

itinerario lungo via Genova, lungomare Crocetta, lungomare Colombo, via Boagno.

Rottura delle pentolacce via Boagno

Premiazioni gruppi

Sfilata conclusiva via Boagno.

Qui le informazioni sulla manifestazione

NUOVO SPETTACOLO AL TEATRO DELLE UDIENZE

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 21, il Teatro delle Udienze di Finalborgo ospita lo “Capitalism*: un problema che riguarda tutt*” di Collettivo Generazione Disagio, un appuntamento di grande rilievo per il territorio: uno spettacolo comico discusso e acclamato, reduce dai palchi di Zelig, dell’Elfo Puccini di Milano e del Teatro Bellini di Napoli, dove ha registrato sold out e recensioni entusiaste. Scritto da Carlo Bassetti, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi e interpretato da Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi, lo spettacolo è una sit down comedy feroce e poetica che affronta con ironia visionaria una domanda semplice e devastante: può esistere un’alternativa al capitalismo?

Due performer, una sola voce comica e tagliente, guidano il pubblico in un flusso continuo di satira, psicoterapia immaginata, filosofia pop e sogni a occhi aperti. La scena alterna momenti di stand-up, scambi teatrali e riflessioni che oscillano tra lirismo e comicità spiazzante, mentre la generazione di riferimento — cresciuta tra Walt Disney, Karl Marx e il CV aggiornato — prende forma in un racconto dove ansia da prestazione, fragilità, desideri e contraddizioni diventano materiale narrativo condiviso. Ne nasce un viaggio dentro il disagio comune, che porta a domande tanto assurde quanto rivelatrici: che cosa c’entra un gin tonic con l’antica Grecia? Abbiamo davvero bisogno dei poveri? E possiamo attraversare la cruna di un ago in groppa a un cammello per riparare l’ascensore sociale?

“Capitalism*” è un esperimento che mescola teatro e stand-up comedy, filosofia politica e costume, memoria e futuro, con uno stile grottesco e allucinato che culmina in un’invocazione collettiva, un sogno dichiaratamente ispirato tanto alla Beat Generation quanto a Martin Luther King. Uscire di casa per ridere diventa così un atto politico, un modo per riconoscere ciò che ci lega e per immaginare insieme un’alternativa, anche piccola, anche solo interiore.

Nato nel 2023 come sit down comedy e rodato al Torino Fringe Festival, lo spettacolo ha debuttato ufficialmente nella primavera del 2024 sul palco di Zelig, simbolo nazionale della comicità italiana, con repliche tutte esaurite. Il successo si è poi confermato all’Elfo Puccini di Milano (sala Fassbinder) e al Teatro Bellini di Napoli, consolidando Generazione Disagio come uno dei collettivi più originali e rilevanti della scena teatrale contemporanea. Attivi dal 2013, con oltre duecento repliche e numerosi premi, gli artisti del collettivo si distinguono per una scrittura comica capace di scavare, dissacrante e poetica, che affronta temi sociali con precisione e leggerezza.

Età consigliata: dai 16 anni in su. I posti sono limitati e si consiglia l’acquisto anticipato del biglietto.

La Stagione teatrale 2025/26 del Teatro delle Udienze è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Agostino De Mari ed è ospitata all’interno del Centro Culturale Palazzo del Tribunale, un progetto promosso dal Comune di Finale Ligure e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando SPACE-24.

Qui le informazioni sullo spettacolo

COMMEDIA IN SCENA AL TEATRO DI VALLEGGIA

Sabato 21 febbraio, al teatro nuovo di Valleggia, va in scena “La baita” Commedia brillante piena di colpi di scena. In un capovolgimento continuo, vedremo come la fine della relazione di una coppia si scontrerà con le aspettative diverse dei due ex coniugi, Paolo e Marta. Aspettative decisamente drastiche mentre per l’ultima volta visiteranno la baita di montagna dove hanno passato molte estati in famiglia.

Qui le informazioni sullo spettacolo

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Camminata con gli asini, open day progetto parentale e summer camp. Un fine settimana speciale immersi nella natura, tra animali, sorrisi e attività per grandi e piccini al parco natura Asinolla di Pietra Ligure.

SABATO 21 FEBBRAIO

Ore 10:00 – Open Day Progetto Parentale ABC e presentazione Summer Camp 2026

Ore 11:00 – Ponyadi (percorso di agilità e coordinazione divertendosi!)

Ore 14:00 – Incontro guidato al cavallo.

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Ore 10:00 – A passo d’asino

Passeggiata lenta con gli asini intorno al Monte Trabocchetto

(Attività per adulti e bambini dai 6 anni – min. 5 adulti)

Ore 14:00 – Laboratorio creativo “Gli animali della fattoria”

Ore 15:00 – Laboratorio di cucina… per gli animali!

A merenda: cioccolata calda, strudel di mele e torta al cioccolato!

Possibilità di pranzo e area barbecue su prenotazione.

Le attività sono riservate ai tesserati ASD Asinolla

Prenotazione obbligatoria – 351 3351902

Presentarsi 15 minuti prima dell’inizio attività

Regalati (e regala ai tuoi bambini) un’esperienza lenta, autentica e a contatto con la natura

ASD Asinolla – Via Piave, Loc. Pian dell’Olio, Pietra Ligure (SV)

INFO UTILI: Ristoro: Bar-ristoro aperto per i tesserati (pranzi e merende). Disponibili anche area picnic e barbecue!

Tesseramento: Le attività sono riservate ai tesserati ASD Asinolla.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Tutte le attività richiedono la prenotazione anticipata al numero: 351.3351902. Si prega di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio delle attività.

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.