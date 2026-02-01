Gomitata al volto e giocatore al Pronto soccorso: il Pontelungo denuncia il gesto di un calciatore del Ceriale

La partita Ceriale – Pontelungo (4-0) viene seguita da un increscioso strascico. Il Pontelungo ha pubblicato sul suo profilo Facebook il video della gomitata al volto rifilata da un giocatore del Ceriale a un proprio calciatore. Né l’arbitro né i guardalinee si sono accorti di nulla nonostante il gesto sia avvenuto nella zona del pallone pochi prima della battuta di un fallo laterale.

Questa la durissima nota del club del presidente Neri

A volte le parole non sono sufficienti a descrivere la gravità dei fatti. Per questo riproponiamo le immagini del grave scontro avvenuto a palla lontana che ha causato un serio infortunio al nostro tesserato Thomas Garabello, giovane classe 2007.

Il ragazzo è stato accompagnato al Pronto Soccorso di Pietra Ligure per ricevere le cure necessarie. L’autore del fallo non è stato sanzionato e la famiglia del nostro giocatore sta valutando di intervenire nelle sedi opportune. Un gesto che segue ad un altro episodio spiacevole ai danni di Emiliano Beron Cano, anche lui uscito dal campo con uno zigomo tumefatto.

Al di là del risultato sportivo, il Pontelungo, pur riconoscendo l’agonismo che può caratterizzare un derby, condanna con fermezza episodi di questo tipo, che nulla hanno a che vedere con lo spirito sportivo e i valori che la società granata promuove e difende. Tutta la Società si stringe attorno a Thomas, augurandogli una pronta e completa guarigione.