Gomitata al volto e giocatore al pronto soccorso, il Ceriale: “Arrivate scuse pubbliche da parte del ragazzo”

Aldilà del risultato tra Ceriale e Pontelungo (4-0 in favore dei padroni di casa), il derby di oggi tra le due squadre è stato macchiato da un gesto condannato dal club ospite. Come si evince dal comunicato pubblicato sulle pagine social del Pontelungo, con un video allegato, un giocatore granata è rimasto ferito dopo una gomitata ricevuta in volto da un giocatore del Ceriale.