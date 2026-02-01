Gomitata al volto e giocatore al pronto soccorso, il Ceriale: “Arrivate scuse pubbliche da parte del ragazzo”

Aldilà del risultato tra Ceriale e Pontelungo (4-0 in favore dei padroni di casa), il derby di oggi tra le due squadre è stato macchiato da un gesto condannato dal club ospite. Come si evince dal comunicato pubblicato sulle pagine social del Pontelungo, con un video allegato, un giocatore granata è rimasto ferito dopo una gomitata ricevuta in volto da un giocatore del Ceriale.
In questi minuti arrivano le scuse pubbliche della società di casa che, con un comunicato, esprime gli auguri di pronta guarigione a Thomas Garabello, il giocatore coinvolto nell’episodio, oltre a pubblicare le scuse pubbliche del centrocampista cerialese.
Il comunicato:
“Preso atto del comunicato pubblicato dall’ASD Pontelungo, il Ceriale Progetto Calcio rivolge i più sinceri auguri di pronta guarigione a Thomas Garabello, il giocatore granata coinvolto nell’episodio.
Si è trattato senza dubbio di un fatto spiacevole, che non intendiamo negare. Tuttavia, riteniamo doveroso sottolineare come da parte di Alessandro Buonocore non vi fosse alcuna volontà di nuocere: il gesto è stato esclusivamente frutto della tensione agonistica del momento.
A conferma di ciò, sono prontamente arrivate le scuse pubbliche del ragazzo, cui il presente comunicato fa riferimento.
Il Ceriale Progetto Calcio promuove da sempre lo spirito sportivo e valori fondamentali, che rappresentano le colonne portanti della nostra missione.
Rinnoviamo ancora gli auguri di una pronta e completa guarigione a Thomas”.
