Gli studenti liguri visitano il lager nazista di Auschwitz-Birkenau

Savona. Nella giornata di domani la delegazione del consiglio regionale della Liguria partirà per il Viaggio della Memoria dove gli studenti degli istituti superiori di Regione Liguria vincitori del Concorso sulla Shoah parteciperanno alla visita del campo di sterminio di Auschwitz Birkenau e delle città di Cracovia e Varsavia.

A rappresentare la Sezione Aned di Savona e della Provincia sarà il Vice Presidente vicario Jacopo Marchisio il quale accompagnerà e spiegherà, insieme agli altri rappresentanti, agli studenti i crimini commessi dalla SS nel campo della morte di Auschwitz Birkenau dove furono assassinati nelle camere a gas e bruciati nei crematori circa un milione e mezzo di uomini, donne e bambini ebrei, sinti e rom, omossessuali, testimoni di Geova, oppositori politici tutti “combattenti antifascisti” contro la Germania hitleriana e i collaborazionisti fascisti europei.

In particolare l’Aned di Savona sta portando avanti numerose ricerche di oltre duemila italiani deportati ad Auschwitz non per motivi razziali ma perché oppositori politici trasferiti dal campo delle SS di Mauthausen in Polonia e dopo l’evacuazione di Auschwitz Birkenau nuovamente trasferito nel “cuore” del Terzo Reich con le “marce della morte” come è avvenuto per Isola Luigi che fu liberato a Sachsenhausen il 23 aprile 1945 dall’Armata Rossa.

L’esperienza del viaggio della Memoria per ogni studente e un importante opportunità per riflettere come diceva Bertolt Brecht che il ” ventre che ha partorito quel mostro è ancora gravido”.

A nome della sezione di Savona sono ad inviare un plauso agli studenti della provincia di Savona che parteciperanno al viaggio della Memoria.

La delegazione sarà formata oltre ai consiglieri regionali, vi saranno i rappresentanti delle Sezioni dell’Aned della Liguria, il rabbino capo della comunità di Genova Rav Giuseppe Momigliano.