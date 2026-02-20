Gli istituti scolastici di Spotorno aderiscono a “M’Illumino di Meno”

Spotorno. Tornano gli incontri per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Nel 2026, giunta alla XXII edizione, M’illumino di Meno dà voce alla scienza.

“La scienza che – evidenziano dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua – da anni studia l’impatto dei combustibili fossili sugli ecosistemi e ci propone strade per salvarci che passano da fonti sostenibili di produzione energetica. Grazie alla scienza, all’ingegneria, alla mente creativa di milioni di ricercatrici e ricercatori sappiamo che possiamo stare meglio e salvarci”.

La classe 1C della scuola secondaria di primo grado, la classe 4 della scuola primaria, l’infanzia dell’istituto comprensivo di Spotorno e la scuola dell’infanzia Garrone, in sinergia con il Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, hanno deciso di raccogliere la sfida e promuovere un’azione simbolica.

Nella giornata di mercoledì 18 febbraio, i bambini dei due plessi d’infanzia, hanno potuto ascoltare la favola di Voltina e il suo amico Elia in cui vi erano delle semplici regole per poter risparmiare energia come per esempio spegnere la luce, rinunciare all’auto e abbassare il riscaldamento. Successivamente hanno realizzato una lampadina con i colori, sabbia, polenta e cerino con l’invito di poterla utilizzare per una cena a lume di candela.

Nelle giornate di mercoledì e giovedì 18 e 19 febbraio, i ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado hanno conosciuto, insieme al CEAS, importanti scienziati e scienziate che, con le loro scoperte, hanno contribuito a proteggere il pianeta: Rachel Carson, Sylvia Earle e Nikola Tesla. In seguito si sono trasformati anche loro in piccoli scienziati creando la scritta “M’illumino di meno” con i circuiti morbidi.