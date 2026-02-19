  • News24
Avvicinamento

Gli alunni della scuola primaria a lezione di musica: al liceo Bruno si conclude il progetto “Albenga in Musica”

L’evento ha coinvolto oltre 150 alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria degli istituti del territorio

Generico febbraio 2026

Albenga. Nelle giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio presso i laboratori del liceo “Giordano Bruno” di Albenga, si è svolto il progetto “Albenga in Musica”, organizzato dai docenti del Dipartimento Musicale del liceo, professoresse Addario e Bacchiarello, professor Brocchini, professoresse Frumento (coordinatrice di Dipartimento) e Micale.

L’evento ha coinvolto oltre 150 alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria degli istituti del territorio, con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti al linguaggio musicale attraverso un approccio creativo e inclusivo. Le attività si sono articolate in un percorso a gruppi coordinato dai docenti e supportato dagli studenti del liceo musicale in qualità di tutor.

L’offerta formativa ha previsto quattro laboratori specifici:
– “Immagini in suono”: un’attività dedicata all’interazione tra stimoli visivi e produzione acustica, finalizzata a tradurre suggestioni grafiche in sequenze sonore;
– “Pad and play – Chrome music lab – Musical song map”: un laboratorio tecnologico incentrato sull’utilizzo di piattaforme digitali e software per l’esplorazione della composizione e della mappatura melodica;
– “Pronti, nota, via!”: un percorso propedeutico volto a introdurre i primi elementi della notazione e della teoria musicale attraverso un approccio interattivo e pratico;
“Clap clap party”: una sessione di body percussion dedicata allo sviluppo del senso del ritmo e della coordinazione motoria collettiva.

Generico febbraio 2026

Il progetto “Albenga in Musica” si conferma così uno spazio di crescita e benessere, inteso non solo come approfondimento di una disciplina, ma come esperienza di relazione e scoperta personale per i più giovani.

Il Dipartimento Musicale del liceo “Giordano Bruno” ringrazia le maestre e le direzioni didattiche degli istituti comprensivi IC Albenga 1, IC Albenga 2 e IC Loano-Boissano per la collaborazione e l’adesione. I professori e gli studenti impegnati nel progetto danno appuntamento al prossimo anno scolastico per una nuova edizione.

