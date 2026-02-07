Giovane con ferite al viso e al corpo soccorso in piena notte in via Giuria a Savona: indagini della Squadra Mobile

Savona. Un giovane di poco più di vent’anni con diverse ferite al viso e al corpo è stato soccorso questa notte tra via Forni e via Giuria a Savona.

L’allarme è scattato intorno all’una della notte tra venerdì e sabato. Allertati da alcuni residenti della zona, sul posto sono subito giunti i volontari della Croce Bianca di Savona e gli operatori dell’automedica del 118.

Il personale sanitario ha prestato al ragazzo le prime cure in loco, per poi trasportarlo in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona.

In via Giuria sono giunti anche gli agenti della Squadra Mobile della Questura, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di una rapina o di una lite sfociata in violenza: fondamentali, per avere il quadro preciso della vicenda, saranno le informazioni fornite dal giovane e le immagini delle telecamera di videosorveglianza presenti in zona.