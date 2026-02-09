Giorno del ricordo, nel savonese si ricordano i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata

Savona. Giorno del ricordo, ecco le iniziative organizzate nel savonese in collaborazione con l’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Stamattina, 9 febbraio alle 11, alla presenza delle autorità e dei ragazzi dell’Istituto comprensivo Peterlin, delle associazioni d’arma e patriottiche il Sindaco e la città di Vado Ligure con una deposizione di corona al monumento ai caduti, giardini pubblici via Aurelia, rendono omaggio alle vittime delle Foibe e dell’Esodo giuliano dalmata.

Questo pomeriggio alle 18, in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte, il sindaco Paolo Lambertini e la cittadinanza celebrano il Giorno del Ricordo: alle 18,15 la campana suonerà i 21 rintocchi.

Domani il Giorno del Ricordo sarà celebrato alle 10.30 a Loano, a mezzogiorno ad Albenga, alle tre ad Albissola Marina, infine alle sei nel capoluogo i rintocchi in piazza Mameli: sempre innanzi ai monumenti ai caduti.

Loano ha organizzato un ciclo di iniziative “La Memoria e il Ricordo”, significativamente collegando le due commemorazioni, in uno sforzo di riflessione sulle analogie dei totalitarismi del ‘900.

“Ieri abbiamo assistito a una bellissima iniziativa: i sindaci di Bardineto (Mario Basso), Calizzano (Pierangelo Olivieri) e Murialdo (vicesindaco Adriana Carretto) hanno voluto organizzare insieme il Giorno del Ricordo, recandosi tutti e tre sui tre monumenti ai caduti dei rispettivi paesi, alla presenza delle associazioni d’Arma, dell’associazionismo civile e della cittadinanza. Significative le parole di adesione dei consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza che hanno voluto seguire l’iniziativa itinerante in tutto il suo sviluppo – scrivono dall’associazione – Oltre alla collaborazione a tali commemorazioni istituzionali ANVGD-Savona, ha organizzato incontri di narrazione civile nelle scuole (Giulio Benvenuti figlio di istriani e vicepresidente del Comitato Nazionale Familiari Vittime delle Foibe e dell’Esodo). La scuola, luogo strategico per la formazione di una coscienza civica, era stata protagonista, l’ottobre scorso, con il seminario per docenti “Sulla piazza della Transalpina”, molto apprezzato e del quale si prevede una riedizione. Il comitato provinciale di Savona di ANVGD, che ha solo nove anni di vita, è presente in questo Giorno del Ricordo con quattordici specifiche iniziative”.