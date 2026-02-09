  • News24
Per non dimenticare

Giorno del ricordo, nel savonese si ricordano i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata

Il comitato provinciale Anvgd presente in molti comuni per commemorare una tragica pagina di storia

Savona. Giorno del ricordo, ecco le iniziative organizzate nel savonese in collaborazione con l’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Stamattina, 9 febbraio alle 11, alla presenza delle autorità e dei ragazzi dell’Istituto comprensivo Peterlin, delle associazioni d’arma e patriottiche il Sindaco e la città di Vado Ligure con una deposizione di corona al monumento ai caduti, giardini pubblici via Aurelia, rendono omaggio alle vittime delle Foibe e dell’Esodo giuliano dalmata.

Questo pomeriggio alle 18, in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte, il sindaco Paolo Lambertini e la cittadinanza celebrano il Giorno del Ricordo: alle 18,15 la campana suonerà i 21 rintocchi.

Domani il Giorno del Ricordo sarà celebrato alle 10.30 a Loano, a mezzogiorno ad Albenga, alle tre ad Albissola Marina, infine alle sei nel capoluogo i rintocchi in piazza Mameli: sempre innanzi ai monumenti ai caduti.

Loano ha organizzato un ciclo di iniziative “La Memoria e il Ricordo”, significativamente collegando le due commemorazioni, in uno sforzo di riflessione sulle analogie dei totalitarismi del ‘900.

“Ieri abbiamo assistito a una bellissima iniziativa: i sindaci di Bardineto (Mario Basso), Calizzano (Pierangelo Olivieri) e Murialdo (vicesindaco Adriana Carretto) hanno voluto organizzare insieme il Giorno del Ricordo, recandosi tutti e tre sui tre monumenti ai caduti dei rispettivi paesi, alla presenza delle associazioni d’Arma, dell’associazionismo civile e della cittadinanza. Significative le parole di adesione dei consiglieri regionali Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza che hanno voluto seguire l’iniziativa itinerante in tutto il suo sviluppo – scrivono dall’associazione – Oltre alla collaborazione a tali commemorazioni istituzionali ANVGD-Savona, ha organizzato incontri di narrazione civile nelle scuole (Giulio Benvenuti figlio di istriani e vicepresidente del Comitato Nazionale Familiari Vittime delle Foibe e dell’Esodo). La scuola, luogo strategico per la formazione di una coscienza civica, era stata protagonista, l’ottobre scorso, con il seminario per docenti “Sulla piazza della Transalpina”, molto apprezzato e del quale si prevede una riedizione. Il comitato provinciale di Savona di ANVGD, che ha solo nove anni di vita, è presente in questo Giorno del Ricordo con quattordici specifiche iniziative”.

