  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi

La Fotonotizia di IVG.it

CONDIVIDI
In memoria

Giorno del Ricordo: Loano primo comune in Italia a dedicare una via ai Martiri delle Foibe 30 anni fa

Commemorazione in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Generico febbraio 2026
Generico febbraio 2026
Generico febbraio 2026 Generico febbraio 2026

Loano. Loano ha commemorato il Giorno del Ricordo, rendendo omaggio alle vittime delle foibe e agli italiani costretti all’esodo dalle terre giuliano-dalmate nel secondo dopoguerra.

Una ricorrenza che richiama alla memoria una delle pagine più dolorose della storia nazionale, nel segno del rispetto, della riflessione e della memoria condivisa.

Già nel 1996 Loano fu la prima città italiana a intitolare una via ai Martiri delle Foibe, confermando nel tempo il proprio impegno nel custodire e trasmettere il valore della memoria storica.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.