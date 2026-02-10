Giorno del Ricordo: Loano primo comune in Italia a dedicare una via ai Martiri delle Foibe 30 anni fa

Loano. Loano ha commemorato il Giorno del Ricordo, rendendo omaggio alle vittime delle foibe e agli italiani costretti all’esodo dalle terre giuliano-dalmate nel secondo dopoguerra.
Una ricorrenza che richiama alla memoria una delle pagine più dolorose della storia nazionale, nel segno del rispetto, della riflessione e della memoria condivisa.
Già nel 1996 Loano fu la prima città italiana a intitolare una via ai Martiri delle Foibe, confermando nel tempo il proprio impegno nel custodire e trasmettere il valore della memoria storica.
