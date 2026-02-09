Giorno del Ricordo, il 10 febbraio a Savona la commemorazione dei Martiri delle Foibe con la Lega Giovani

Savona. “La Lega Giovani Savona ribadisce con determinazione che la memoria dei Martiri delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata non è una ricorrenza simbolica, ma un preciso dovere istituzionale, nazionale e morale”. Lo ha detto Edoardo Ghezzi, coordinatore provinciale della Lega Giovani che prosegue: “Migliaia di italiani furono barbaramente assassinati e costretti all’esilio per il solo fatto di essere italiani, vittime di una violenza ideologica che ha prodotto una vera e propria pulizia etnica. Per troppo tempo questa tragedia è stata taciuta, ridimensionata o giustificata da una narrazione storica parziale e ideologizzata. Questo silenzio rappresenta una grave ferita per la coscienza nazionale”.

“Il Giorno del Ricordo non può e non deve essere terreno di ambiguità o relativismi: i crimini commessi contro gli italiani delle terre giuliano-dalmate devono essere riconosciuti con chiarezza, senza distinguo e senza doppi standard. Ogni tentativo di minimizzazione o strumentalizzazione è un’offesa alla memoria delle vittime e ai valori fondanti della Repubblica”.

La Lega Giovani Savona afferma con forza che “difendere la verità storica significa difendere l’Italia, la sua sovranità, la sua identità e la dignità del suo popolo. È compito delle istituzioni e delle forze politiche trasmettere alle nuove generazioni una memoria completa, onesta e non selettiva, affinché simili tragedie non si ripetano mai più”.

“Ricordare i Martiri delle Foibe è un atto di giustizia, di responsabilità e di rispetto verso la Nazione Per l’occasione celebreremo il ricordo martedì 10febbraio alle 17 presso presso la targa commemorativa in memoria degli Esuli Giuliano – Dalmati sul ponte del Letimbro a loro intitolato, per deporre un mazzo di fiori seguito da un momento di raccoglimento e preghiera”, conclude.