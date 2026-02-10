Giorno del Ricordo, Bucci: “Basta oltraggi alla memoria delle foibe”

Liguria. Regione Liguria commemora il Giorno del Ricordo e rende omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano. Oggi, dalle pagine social dell’ente, viene lanciato un messaggio che richiama alla necessità di un rispetto profondo per chi ha vissuto sulla propria pelle quegli anni di orrore, arrivando a pagare con la vita e con la perdita di ogni legame con la propria terra il solo fatto di essere italiano. “Mai più oltraggi al Ricordo”, è il messaggio forte che viene diffuso insieme all’immagine della targa dedicata a Norma Cossetto – diciassettenne stuprata, uccisa e infoibata dai partigiani comunisti di Tito – più volte distrutta a Genova da chi spera di cancellare con la violenza quanto accaduto.

L’impegno di Regione vuole essere anche un omaggio ai tanti esuli che sono stati accolti dalla Liguria e che si sono impegnati nei decenni a portare avanti la testimonianza di un fatto storico per troppo tempo volutamente dimenticato.

“L’omaggio alle vittime e il ricordo di questa vergognosa pagina di persecuzioni contro gli italiani non possono però essere rivolti solo al passato, ma devono diventare insegnamento per le future generazioni. Per questo non possiamo tollerare che ancor oggi ci sia chi oltraggia la memoria delle foibe, negando quanto accaduto con parole, gesti violenti e atti vandalici. Il messaggio di Regione Liguria, oggi più che mai, è di ferma condanna di chi ritiene che la normale dialettica politica e democratica possa essere sostituita con atteggiamenti che appartengono a un passato che non deve più ritornare”, commenta il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

“Una pagina di storia a lungo dimenticata – aggiunge il vicepresidente con delega alla Cultura Simona Ferro – che ha ferito profondamente la civiltà italiana ma dalla quale il nostro Paese ha saputo rialzarsi, anche grazie alla dignità e alla forza degli esuli. Tra le regioni che seppero accoglierli ci fu anche la Liguria, dove arrivarono più di ottomila persone. Ricordare oggi significa riaffermare un principio tanto semplice quanto necessario: nessuna violenza, nessuna morte di innocenti può essere giustificata. Coltivare il ricordo è un impegno civile per respingere ogni forma di odio e fare in modo che simili tragedie non si ripetano”, conclude Ferro.

In una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria: “Le foibe sono state una tragedia storica per troppo tempo rimossa o minimizzata. Migliaia di italiani uccisi per odio ideologico ed etnico. Una ferita che ancora oggi una parte della sinistra nostalgica del comunismo fatica a condannare senza ambiguità. Norma Cossetto aveva 23 anni. Fu uccisa perché italiana. Anche a Genova la memoria è stata colpita. La targa dedicata a Norma è stata più volte vandalizzata. Un fatto grave, che non può essere ignorato. Per questo va ripristinata. Non per provocazione, ma per rispetto. Non per dividere, ma per onorare una vittima innocente e difendere la verità storica contro l’odio e l’oblio. La memoria non si cancella, si difende”.

L’assessore regionale Alessio Piana ha partecipato, in rappresentanza della Regione Liguria, alla commemorazione del Giorno del Ricordo, delle vittime delle foibe e della persecuzione contro gli italiani di Venezia Giulia, Istria e Dalmazia, che si è svolta presso il cimitero di Staglieno a Genova: “La mia presenza, doverosa, ha voluto sottolineare con forza la necessità di conservare la memoria e far conoscere alle nuove generazioni questa grave pagina di storia, per troppi anni sottaciuta – ha commentato l’assessore Alessio Piana -. Anzi, proprio per questo, sono sinceramente stupito per alcune prese di posizione circa la pubblicazione del messaggio di Regione Liguria e del presidente Marco Bucci che condanna chi ancora oggi oltraggia la memoria delle vittime. La verità storica è finalmente venuta a galla, è condivisa a livello nazionale, confermata dall’istituzione di una giornata del Ricordo e dalla concessione della Medaglia d’oro al valore Civile a Norma Cossetto, giovane vittima della barbarie dei partigiani comunisti di Tito. Alimentare dubbi e polemiche è una scelta giustificazionista che non può essere più accettata in un Paese democratico che vuole condividere il rispetto per tutte le vittime delle violenze politiche che hanno segnato, da ogni parte, la nostra storia. Storia che va insegnata proprio per non cadere negli stessi errori”.

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Esistono ferite che il tempo non può rimarginare, specialmente se per decenni sono state coperte dal silenzio complice e dall’indifferenza ideologica. Oggi ricordiamo l’orrore delle Foibe e l’immane tragedia dell’Esodo giuliano-dalmata. Contro il negazionismo e il silenzio, questo giorno è ben più di una semplice ricorrenza, ma un atto di giustizia tardiva. Per troppo tempo, la storia di migliaia di italiani è stata strappata, calpestata e gettata nell’oblio. Non c’è spazio per chi ancora oggi prova a sminuire, a ‘contestualizzare’ l’orrore o peggio, a negare. Chi nega la tragedia delle Foibe non offende solo la storia, ma insulta la dignità umana e il dolore di chi ha visto i propri cari sparire nel buio degli abissi carsici con la “colpa” di essere italiani. Spezzare un silenzio durato decenni è un dovere morale”.

“Il mio pensiero va a chi ha perso tutto: la casa, la terra, la vita. Alle famiglie costrette a fuggire con il cuore a pezzi, portando con sé oltre al peso di un’ingiustizia indicibile ha dovuto subire anche l’umiliazione dell’ostilità. Che questo giorno serva da insegnamento. Mai più il silenzio sopra la verità. Mai più la giustificazione della violenza in nome di una bandiera o di un’idea. Onorare il 10 febbraio significa impegnarsi affinché la verità non sia mai più prigioniera dell’opportunismo. Perché un popolo che dimentica le proprie radici e i propri martiri è un popolo senza futuro. Per l’Italia. Per non dimenticare. Per la verità”, conclude.

Questa mattina, in occasione della ricorrenza dedicata alla memoria del Questore di Fiume Giovanni Palatucci, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti di una scuola elementare della città, per ricordare la sua figura e il suo esempio.

L’incontro ha avuto luogo nel cortile della Scuola, in località Santuario a Savona, dove negli anni scorsi è stato piantato un ulivo con l’apposizione di una targa dedicata alla sua memoria. Il luogo, scelto quale simbolo di pace e di continuità dei valori, ha accolto oltre agli alunni e ai docenti, anche il Questore di Savona e i rappresentanti dell’ANPS in un momento di partecipazione sentita e condivisa.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di riflessione rivolta alle giovani generazioni sull’impegno, sul coraggio e sul sacrificio di Giovanni Palatucci, esempio di dedizione al dovere e di profondo senso di umanità, valori che la Polizia di Stato continua a custodire e trasmettere quotidianamente.