Giorno del Ricordo, Angelo Vacarezza presente a Murialdo, Calizzano e Bardineto

Murialdo/Calizzano/Bardineto. “Oggi la mia giornata è dedicata alle celebrazioni del Giorno del Ricordo, un percorso che tocca i comuni di Murialdo, Calizzano e Bardineto. Questa ricorrenza, istituita dalla Legge n. 92 del 2004, nasce con un obiettivo preciso: conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo forzato di 350.000 connazionali e della complessa vicenda del confine orientale. Il Giorno del Ricordo non è una celebrazione di cortesia, ma un atto di giustizia dovuto a una pagina di storia strappata e calpestata per decenni. Per troppo tempo, infatti, il sacrificio di chi pagò con la vita il solo fatto di essere italiano è stato sacrificato sull’altare dell’opportunismo politico e della “ragion di Stato””, lo afferma il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Non si possono fare sconti alla verità: migliaia di uomini e donne non furono vittime del caso, ma di una pulizia etnica sistematica e feroce. È ora di smetterla con i distinguo e con quel negazionismo figlio di una memoria rimasta ostaggio di una doppia morale che per anni ha pesato più della realtà dei fatti. Celebrare questa data significa pretendere che il dramma delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate non sia più considerato una “storia di serie B””, aggiunge.

“Concludo questa mattinata a Bardineto, presso il Monumento ai Caduti, con una certezza: chi ha cercato di cancellare l’identità italiana di quelle terre ha fallito. Oggi il ricordo è una pietra che non si può più spostare; un dovere civile che trasforma il colpevole oblio del passato in un impegno per il futuro”, conclude Vaccarezza.