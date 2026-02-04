Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, l’appello del Centro del Riuso di Assoutenti: “Il 5 febbraio cuciniamo gli avanzi”

Liguria. “Lo spreco alimentare è una vera piaga del benessere e una distruzione di risorse che offende la civile convivenza”. Lo afferma, in una nota, Assoutenti Liguria.

“In Liguria, secondo le stime contenute nel rapporto Waste Watcher 2025 lo spreco di alimentari è di 101.212 tonnellate, per un valore stimato di circa un miliardo di euro. Il 57% di beni commestibili è sprecato nella filiera che va dal campo all’acquisto, mentre il 43% viene buttato via una volta entrato nelle mura domestiche (con una riduzione del 18,7% sul 2024), facendo dei liguri tra i migliori consumatori contro lo spreco alimentare. Tuttavia, ancora oggi ogni ligure spreca circa 29 chili l’anno, con un’incidenza sulla spesa annuale del 5%, superiore di 1,6 punti rispetto al tasso di inflazione”.

“Questa inflazione occulta, questo spreco, vanno ulteriormente ridotti e eliminati, grazie ad una spesa oculata e, in particolare, con tante belle ricette della cucina degli avanzi tipiche della cucina ligure (scaricabili qui). Invitiamo tutte le famiglie liguri a fare domani 5 febbraio un gesto concreto contro lo spreco alimentare cucinando un piatto degli ‘avanzi’ e inviando la loro ricetta a centrodelriuso@assoutenti.liguria.it”.