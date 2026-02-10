  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
A lavagna

Ginnastica artistica: medaglia d’oro regionale per Melissa Danna

L'atleta della Polisportiva Maremola ha primeggiato nell'individuale Silver LC3 Avanzato

Melissa Danna
Melissa Danna sul podio

Lavagna. Domenica 8 febbraio a Lavagna si è disputata la prima prova regionale individuale Silver LC3 Avanzato.
La Ginnastica Maremola è scesa in pedana con Melissa Danna ed Alice Bianco, entrambe Junior 2.

A causa di due errori alla trave Alice si è piazzata al quarto posto a pari merito, mentre Melissa ha portato a termine i suoi esercizi nel migliore dei modi e si è aggiudicata il primo posto.

La stagione ginnica sportiva per la Ginnastica Maremola è quindi iniziata nel migliore dei modi.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.