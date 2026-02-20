Ginnastica acrobatica, la Polisportiva AGI si conferma ai vertici

Ronco Scrivia. Nel primo week end di febbraio, poco più di due mesi dal primo incontro, si è svolta a Ronco Scrivia la seconda prova Interregionale UISP di ginnastica acrobatica con esercizi al trampolino elastico ed elementi al suolo.

Le ginnaste ingaune della Polisportiva AGI dopo un esordio strepitoso nel mese di dicembre, ad apertura della stagione agonistica, confermano dignitosamente le loro performance.

Sofia Franzin Gazzo, nella terza categoria Seniores, presenta ancora una volta degli esercizi precisi e fluidi che le consentono di avvalersi degli abbuoni contenuti nelle proprie serie acrobatiche, conquistando nuovamente la medaglia d’oro e lo scudetto di Campionessa Interregionale.

La compagna di squadra Greta Vullo, che solo da questa stagione fa parte della squadra agonistica, nella categoria mini-prima Juniores, determinata e sicura esegue con leggerezza i suoi elementi tecnici e si aggiudica la medaglia di bronzo al trampolino a pari merito con un altra ginnasta e una meritata medaglia d’oro al corpo libero.

I due risultati le permettono, nella classifica generale, di salire sul gradino più alto del podio e confermare il titolo Interregionale.

Nella prima categoria Seniores Maddalena Ceriotti, seguita ed allenata come le compagne di squadra dal Tecnico Nadia Ferrando, da anni sulle pedane della ginnastica, riesce nonostante un piccolo intoppo al trampolino a mantenere saldo il suo titolo Interregionale. Dopo il primo salto al trampolino che non le concede di ricevere l’abbuono esegue il secondo senza difficoltà ed essendo quest’ultimo il salto migliore, il punteggio verrà sommato alla buona esecuzione delle due serie presentare sull’airtrack; così da godere della medaglia d’oro come alla prima prova di campionato.

Il presidente Lene Elniff e i dirigenti della Polisportiva AGI unitamente al coach Ferrando della sezione Albenga si dicono orgogliosi dei risultati ottenuti dalle ginnaste.