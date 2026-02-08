  • News24
Il mister

Genova Calcio battuta a Pietra Ligure, Monteforte: “Prestazione di alto livello contro una delle squadre più forti”

La squadra di Monteforte cade 2-0 contro un ottimo Pietra Ligure. La classifica resta invariata, con i genovesi ancora in corsa nella parte alta

Pietra Ligure. La Genova Calcio esce sconfitta dal campo del Pietra Ligure al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. Decidono i gol di Santanocito e Rovere, ma la prestazione dei genovesi convince il tecnico Luca Monteforte.

Monteforte: “È stata una partita vibrante, molto equilibrata, con tante palle gol da entrambe le parti”. Il mister individua subito un protagonista. “Credo che il migliore in campo sia stato Vernice, ha fatto due o tre miracoli”. La differenza è nella precisione. “Oggi purtroppo non siamo stati precisi come in altre occasioni”.

Il valore dell’avversario pesa. “Loro sono una grande squadra”. E sulle occasioni mancate è chiaro. “Se non concretizzi tutto quello che crei è difficile portare via punti”. Nonostante il risultato, resta la soddisfazione. “La prestazione è stata di alto livello”.

Il primo tempo lascia rammarico. “Abbiamo avuto cinque occasioni clamorose”. Il gol subito non cambia l’atteggiamento. “Sul primo eravamo pienamente in partita”. A incidere è il raddoppio. “Il secondo gol è stato più pesante, ci ha un po’ fiaccato”.

Monteforte guarda avanti. “Abbiamo fatto una partita di grande personalità”. Anche il gioco non manca. “A tratti abbiamo cercato di fare buon calcio”. Il percorso è chiaro. “Da due mesi siamo insieme e abbiamo ampi margini di miglioramento”.

La chiusura è netta. “È stata una grande prestazione contro una squadra molto forte”. E i complimenti non mancano. “Li ho fatti a loro e a Vernice in particolare, perché oggi ha fatto cose strabilianti”.

La Genova Calcio riparte dalla prestazione. Anche la classifica resta aperta. Per il Pietra Ligure invece tre punti fondamentali visto il pareggio della capolista Millesimo

