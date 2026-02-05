Genitori e bambini, all’Istituto Comprensivo di Loano-Boissano il progetto per le famiglie e la crescita serena dei figli

Loano/Boissano. Crescere un bambino tra i 3 e i 6 anni è un’esperienza ricca di gioia, ma anche di piccole e grandi sfide quotidiane. I “no” ripetuti, i capricci improvvisi, le difficoltà nel rispettare le regole, i momenti delicati dei pasti o della nanna e le emozioni che esplodono all’improvviso fanno parte della normalità, ma possono mettere a dura prova anche i genitori più pazienti.

Da queste esperienze nasce “Crescere insieme”, un percorso pensato per accompagnare mamme e papà nella costruzione di una relazione educativa più serena ed equilibrata con i propri figli. E’ il progetto dell’Istituto comprensivo di Loano/Boissano, che prevede un ciclo di incontri dedicati ai genitori dei bambini della scuola dell’infanzia, con l’obiettivo di offrire spunti semplici, concreti e facilmente applicabili nella vita quotidiana.

Non si tratta di lezioni teoriche, ma di veri e propri momenti di confronto e laboratorio, in cui partire dalle difficoltà reali per individuare insieme strategie educative utili e sostenibili.

Il percorso aiuta a sviluppare uno stile educativo capace di unire: fiducia e ascolto; coerenza e chiarezza; amorevolezza e autorevolezza. Il tutto in continuità con il lavoro educativo che i bambini vivono ogni giorno a scuola.

Partecipare a questo progetto significa concedersi uno spazio per fermarsi, riflettere e tornare a casa con idee più chiare, strumenti pratici e nuovi punti di vista per affrontare con maggiore serenità le sfide educative quotidiane.

“Crescere insieme” è parte di un più ampio impegno della scuola nel rafforzare la relazione scuola–famiglia, fondata sull’ascolto, sulla fiducia reciproca e sulla condivisione delle responsabilità educative. Perché prendersi cura dei bambini significa anche prendersi cura degli adulti che li accompagnano nel loro percorso di crescita.

Per favorire la partecipazione, durante gli incontri sarà attivo uno spazio dedicato ai bambini, organizzato come una piccola ludoteca, gestita da insegnanti della scuola dell’infanzia. In questo modo mamme e papà potranno partecipare agli incontri con maggiore tranquillità.

L’istituto scolastico invita alla presenza di entrambi i genitori, ma anche la partecipazione di uno solo rappresenta un “contributo prezioso”.

Calendario degli incontri:

Incontro introduttivo con la dott.ssa Catanese

Mercoledì 11 febbraio 2026 (durata: 1 ora)

Laboratori pratici con la dott.ssa Cortinovi

Mercoledì 18 e 25 febbraio 2026

Mercoledì 11 e 25 marzo 2026

(durata: 2 ore ciascuno)

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 17.00 presso il plesso Valerga – corso Europa, nella nuova Sala Conferenze.

“Spesso riflettiamo sul fatto che fare il genitore è un ruolo difficilissimo e ci chiediamo se può esserci una relazione migliore con la scuola che possa aiutare i genitori. Noi ci siamo chiesti quale sia il momento più consono per dare un contributo efficace alle famiglie e abbiamo concordato sulla scuola dell’infanzia, nell’età dai 3 ai 6 anni”.

“Pedagogisti e psicologi spesso a posteriori ci spiegano gli errori tipici che commettono mamme e papà. Questa volta abbiamo voluto provare a intervenire prima, essere d’aiuto ai tanti genitori che hanno il delicato ruolo di educare un bambino: quindi, in via sperimentale, abbiamo organizzato questa iniziativa all’istituto Comprensivo di Loano-Boissano” afferma Mosè Laurenzano, dirigente scolastico reggente.