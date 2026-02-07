Garlenda protagonista del grande cross giovanile: più di trecento iscritti alle gare di domani

Garlenda. Più di 300 giovani atleti iscritti. Garlenda si prepara ad accogliere una delle più importanti manifestazioni regionali di atletica leggera della stagione invernale. Domenica 8 febbraio , il suggestivo Parco Villafranca farà da cornice alla 3ª prova del CDS Regionale di Cross Giovanile e alla 3ª prova del Grand Prix Liguria di Cross – Categorie Giovanili, valida anche come Campionato Provinciale Individuale e di Società di Cross (Savona).

L’evento, promosso dal Comitato Regionale Liguria della FIDAL e organizzato in collaborazione con l’Atletica Val Lerrone A.S.D., gode del patrocinio e fondamentale sostegno del Comune di Garlenda, promotore dell’iniziativa e da sempre attento alla valorizzazione dello sport giovanile e del territorio. Preziosissima la collaborazione della Pro Loco di Garlenda, che contribuirà in modo determinante alla riuscita della manifestazione, insieme agli sponsor che hanno scelto di supportare un evento capace di coniugare sport, promozione del territorio e partecipazione della comunità locale.

“Il Parco Villafranca, immerso nel verde e apprezzato per la sua bellezza naturale, offrirà agli atleti un percorso di cross tecnico e affascinante, ideale per tutte le categorie, dai più piccoli fino agli assoluti. L’area gara sarà dotata di servizi di ristoro e bagni, garantendo comfort e accoglienza ad atleti, tecnici, accompagnatori e pubblico – ha dichiarato il presidente dell’Atletica Val Lerrone Andrea Verna – Siamo grati per la fiducia concessa da Fidal Liguria che con il Presidente Carlo Rosiello hanno compreso le grandi potenzialità di questo campo di gara che piace agli atleti. Grazie tutte le ass che ogni anno animano questa competizione”.

Alla manifestazione partecipano atleti appartenenti alle seguenti categorie federali:

Esordienti 4, 6, 8 e 10 (maschili e femminili), Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, Juniores, Promesse, Seniores e Master, confermando la vocazione inclusiva e trasversale dell’evento che coinvolgerà centinaia di giovani e adulti provenienti da tutta la Liguria e non solo.

Il programma prevede gare a partire dalle ore 10.15, con il coinvolgimento progressivo di tutte le categorie, rendendo la giornata un importante momento di sport, aggregazione e crescita per l’atletica regionale.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la dichiarazione del sindaco di Garlenda, Alessandro Navone: «Eventi come questo rappresentano un’occasione concreta per promuovere il nostro territorio attraverso lo sport, valorizzando le sue bellezze naturali e rafforzando il senso di comunità. È una visione che condividiamo pienamente con l’Atletica Val Lerrone A.S.D. e con FIDAL Liguria, realtà che operano con passione e competenza per diffondere i valori educativi e sociali dell’atletica. Garlenda è orgogliosa di ospitare una manifestazione di questo livello».

Una giornata di sport, natura e condivisione che rafforza il legame tra istituzioni, associazioni e territorio, nel segno dei valori educativi e sociali dello sport.

L’organizzazione ringrazia gli sponsor che hanno offerto i premi: Noberasco, Agriturismo Borgata Cantone Garlenda, Azienda Terrae Ortofloricoladi Barbera Valeria, Catelier Maison di Caterina Parodi Garlenda, Doina Dretcanu per le saponette naturali, Farmacia del Borgo Garlenda di Paola Zunino conf uomo, Frantoio Aicardi di Testico prodotti olivicoli, La Vinvera Degna di Simone Raimondo, Madre Bar Cucina di Garlenda, Mover Albenga Quelli dei fallimenti Reg. CarràAlbenga, Ok Market Damonte Michela e figlie snc, Pettinatrice Maurizio Sara Casanova Lerrone, Pro loco di Garlenda APS, Studio Associato Rossi, Studio dentistico Savastano – Isacco Albenga,Vernazza Autogru Srl Genova.