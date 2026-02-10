Garlenda, la 500 dell’artista Angelo Gnecco donata al Museo “Dante Giacosa”

Garlenda. L’artista Angelo Gnecco ha donato al Museo Multimediale della Fiat 500 di Garlenda una delle sue famose macchine decorate con case e vedute di Genova.

Ex bancario, ma col cuore di artista, Angelo realizza quadri , dipinti e oggetti vari con le immagini delle pittoresche case genovesi. Per i suoi meriti, il Comune di Genova l’ha nominato Ambasciatore di Genova nel Mondo. In effetti i suoi dipinti sono finiti oltre che negli Stati Uniti, dove è ben conosciuto, anche nel resto del globo. Da buon cinquecentista, non si è lasciato sfuggire l’occasione di decorare gli ampi spazi delle fiancate, del cofano e del retro della Fiat 500.

La prima 500 fu decorata nel 2014 e da allora l’abbiamo vista in numerosi raduni e alla tradizionale visita all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova in occasione della Befana.

Alla consegna, organizzata con l’aiuto dei soci del Coordinamento di Genova Teresio Parodi e la moglie Franca, hanno partecipato il Presidente fondatore Domenico Romano, il Presidente onorario Sandro Scarpa, il meccanico Calogero Barbagallo con la sua compagna Laura.

La cerimonia ha avuto luogo presso l’officina di Sergio Mantovani, noto meccanico delle 500, che ha fatto gli onori di casa. La 500 ha trovato dunque la sua nuova casa qui a Garlenda, dove verrà ammirata dai visitatori come simbolo di tradizione, cultura e arte.