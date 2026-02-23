Garlenda e Villanova d’Albenga piangono la scomparsa di Francesco Ciccione

Garlenda/Villanova. Si è spento all’età di 100 anni compiuti il Cavaliere della Repubblica, Francesco Ciccione, residente a Villanova d’Albenga, appuntato dei Carabinieri in congedo.

Il 18 ottobre scorso, al compimento dei 100 anni, a Villanova d’Albenga presso la sua abitazione, si era svolta la cerimonia per festeggiare il 100esimo compleanno. A festeggiarlo, insieme alla famiglia e agli amici, erano presenti il sindaco di Garlenda Alessandro Navone, il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra, il comandante della stazione dei Carabinieri di Villanova, luogotenente Sandro Marangone, e il comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Augusto Ruggeri, che gli consegnava per la circostanza la lettera inviata dal Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, un riconoscimento per una vita interamente dedicata al servizio, all’impegno e all’amore per la comunità.

Classe 1925, Ciccione era uno degli ultimi testimoni ancora in vita della Seconda Guerra Mondiale. Vicino all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sez. di Villanova, nonché socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La sua preziosa testimonianza “Chiamatemi patriota” è stata raccolta nel volume Cicatrici, edito dalla Federazione Italiana Volontari della Libertà, di cui è stato recentemente nominato socio onorario. Uomo di grandi valori e profondo senso civico, è stato socio fondatore della Bocciofila e fondatore e primo presidente della Pro Loco.

Storico amministratore comunale, ha ricoperto con dedizione gli incarichi di assessore e sindaco, contribuendo per decenni allo sviluppo e alla vita civile della nostra comunità. Un autentico punto di riferimento per Garlenda a memoria del suo impegno e della sua storia.

Le esequie saranno officiate nella Chiesa della Natività di Maria Santissima in Garlenda alle ore 11,00 di martedì 24 febbraio.