  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Karate

Full Metal Club, Giuseppe De Francesco ha conseguito il 4° Dan

Karate
Francesco Dellisola e Giuseppe De Francesco

Albenga. Venerdì 27 febbraio, presso la palestra Full Metal Club di Albenga, è stato insignito Giuseppe De Francesco del grado di 4° Dan Maestro ASI.

A seguirlo nel percorso dello studio c’è il maestro Vincenzo Tripodi, Docente Federale 7° Dan ASI. A consegnare il diploma è stato il campione Italiano di bodybuilding Maestro Francesco Dellisola, che è entrato nel mondo dello sport già nel 1994 con oltre 70 gare in giro per il mondo ed è stato sei volte finalista ai mondiali.

De Francesco allena i giovani karateka nel Kumite e nel Kata; da nove anni segue il sensei Tripodi e con tenacia, nel lungo percorso, ha studiato prima da allenatore 2° Dan, Istruttore 3° Dan e oggi Maestro 4° Dan.

il presidente Andrea Grazia si complimenta personalmente con il neo Maestro e con il suo insegnante Tripodi per il lavoro svolto.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.