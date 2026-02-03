Frecce Tricolori nel cielo di Varazze il prossimo 17 maggio

Varazze. Ora c’è la data ufficiale. Le Frecce Tricolori, come promesso, torneranno a Varazze il prossimo 17 maggio. Primavera, dunque, per il giorno in cui arriverà la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Varazze aspetta e accoglierà le Frecce che sapranno regalare un’emozionante con il loro meraviglioso spettacolo che richiamerà, come sempre migliaia di persone con gli occhi al cielo.

L’Air Show che sarebbe dovuto svolgersi ai primi dello scorso ottobre, era stato cancellato in segno di lutto e di rispetto per la tragedia avvenuta pochi giorni. Nei cieli di Sabaudia avevano perso la vita un pilota e un giovane allievo dell’Aeronautica Militare. Durante un volo d’addestramento, il velivolo è precipitato schiantandosi nel parco Nazionale del Circeo. La città si era stretta alla PAN e alle loro famiglie, anche rimandando l’esibizione delle Frecce Tricolori in programma il 5 ottobre.

Non è la prima volta che l’evento è stato rinviato. Era già successo nell’ottobre 2020 ad Alassio e Imperia per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria del Covid. E di nuovo nel maggio 2023 a seguito della tragedia avvenuta in provincia di Udine, nella quale perse la vita il capitano della Pattuglia Acrobatica Nazionale Alessio Ghersi.

L’ultima esibizione nel savonese risale all’8 ottobre 2023 quando erano state ad Andora, dove erano arrivate 50mila persone per assistere allo spettacolo. Il 10 giugno 2025 invece l’Air Show aveva portato le Frecce a Genova.