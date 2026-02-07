Fratelli d’Italia in visita al porto di Savona-Vado: “Infrastruttura vitale per la competitività del Paese, i dati 2025 certificano un risultato storico”

Savona. Ieri una delegazione di Fratelli d’Italia ha visitato il porto di Savona-Vado Ligure. Erano presenti il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia onorevole Matteo Rosso, il senatore Gianni Berrino, l’onorevole Maria Grazia Frijia, il presidente del consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari, il consigliere regionale Rocco Invernizzi, il coordinatore cittadino di Savona Matteo Debenedetti, che hanno incontrato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli e il direttore Paolo Canavese.

“La presenza di Fratelli d’Italia a Savona – dichiarano Rocco Invernizzi, capogruppo FdI in Regione Liguria, e Matteo Debenedetti, coordinatore cittadino di Savona – testimonia concretamente la vicinanza del nostro partito a un comparto strategico per l’economia regionale e nazionale. I porti di Genova e Savona-Vado rappresentano un’infrastruttura vitale per la competitività del Paese, e i dati del 2025 certificano un risultato storico”.

Il Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha sfiorato per la prima volta la soglia dei 3 milioni di TEU, attestandosi a 2.999.486 TEU, con una crescita del 6,3% rispetto al 2024: “Un record assoluto raggiunto in un contesto internazionale ancora caratterizzato da incertezze geopolitiche e tensioni sulle principali rotte marittime”.

“Ci troviamo di fronte a una realtà portuale in forte crescita e in grande espansione – ha dichiarato Maria Grazia Frijia, membro della commissione trasporti – con una particolare attenzione alla sostenibilità e una struttura organizzativa competente. Questo potrà generare ulteriore ricchezza e sviluppo in un territorio che ha nel mare la propria vocazione. Il lavoro da fare è ancora molto, ma l’incontro con il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale è stato estremamente positivo e ha evidenziato il grande investimento che questa realtà sta portando avanti sul porto di Savona. Il nostro è un percorso di conoscenza e monitoraggio, ma siamo pienamente a disposizione del porto di Savona e degli altri porti liguri affinché continuino a essere tra i primi in Italia e nel mondo”.

“Particolarmente significativo il dato relativo allo scalo di Savona-Vado Ligure, che nel 2025 ha movimentato circa 590 mila TEU, registrando un incremento del 58,4% su base annua e confermando un ruolo sempre più centrale nel panorama portuale del Mediterraneo. Genova ha invece totalizzato circa 2,4 milioni di TEU, mantenendo una sostanziale tenuta del traffico gateway legato all’economia reale”.

“Sono numeri – sottolinea il consigliere regionale Rocco Invernizzi – che dimostrano come gli investimenti infrastrutturali, il rafforzamento delle connessioni logistiche e una visione di lungo periodo stiano producendo risultati concreti. Savona cresce in maniera impressionante, rafforzando l’intero sistema portuale ligure”.

“È stato importante incontrare una realtà così strategica e in costante sviluppo – afferma il senatore Gianni Berrino – insieme al porto di Vado, che nel 2025 ha ottenuto risultati eccellenti, sfiorando i tre milioni di container movimentati e registrando un volume complessivo di tonnellate molto significativo. Questo conferma l’importanza del sistema portuale di Savona e Vado. Restano alcune criticità logistiche, storiche per la Liguria, che limitano parzialmente lo sviluppo, ma diverse soluzioni sono già in fase di definizione, come l’ultimo miglio e il raccordo autostradale con il porto di Vado. Continueremo a lavorare per garantire un pieno sviluppo anche delle connessioni a terra di queste importanti realtà”.

Nel corso del 2025 sono state movimentate complessivamente 62,9 milioni di tonnellate di merci, con risultati positivi in diversi comparti: crescita delle rinfuse solide (+2,3%), incremento del traffico passeggeri con oltre 5 milioni di transiti e un comparto crocieristico che ha superato i 2,4 milioni di passeggeri (+6,1%). Segnali incoraggianti arrivano anche dal traffico ferroviario, in particolare nello scalo di Savona, nonostante le difficoltà legate ai lavori in corso sulla rete nazionale.

“Fratelli d’Italia – concludono il coordinatore regionale e on. Matteo Rosso e il presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari – continuerà a sostenere con convinzione la portualità ligure, nella consapevolezza che la crescita dei nostri scali significa sviluppo, lavoro e competitività per la Liguria e per l’Italia. La visita odierna a Savona va esattamente in questa direzione: ascolto, presenza e supporto a chi ogni giorno lavora per rendere i nostri porti sempre più forti”.