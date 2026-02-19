Frase su Pertini, Bozzano contro Vaccarezza: “Lasciare il centrodestra? Rimango ma non starò più zitto”

Varazze. “Il perimetro resta quello della maggioranza, ma mi distinguerò“. Interpellato da Ivg, risponde che non lascia il centro destra, il consigliere regionale di Noi Moderati, Alessandro Bozzano.

La domanda è sorta spontanea dopo il suo commento inerente le dichiarazioni in Consiglio Regionale di Angelo Vaccarezza, consigliere esponente di Forza Italia che, al termine della votazione di un ordine del giorno, rispondendo all’opposizione che lo criticava dopo un riferimento a Sandro Pertini, avrebbe fatto un’uscita fuori microfono dicendo che gli avrebbe fatto una telefonata. In seno a ciò è arrivata la ferma presa di posizione di Alessandro Bozzano, che ha fatto eco a reazioni e polemiche.

“Ho pensato, molto, in questi giorni difficili. Ho metabolizzato il pensiero di un collega, che ritengo tanto minuscolo quanto inconsistente in fatti e parole, del resto la sua storia parla per lui. – poi prosegue – Ho assolto a un obbligo, quello di rimanere fermo anche se il fuoco amico imperversava, violento e prepotente. Ribolliva nel mentre il sangue nelle vene e l’eterno dilemma tra l’andarsene e il rimanere“.

“Ho scelto di rimanere in silenzio affinché esso, come un tuono parli per me. Ho sempre rispettato tutte le sensibilità democratiche perché lo ritengo giusto, doveroso. Ho cercato di abbozzare anche quando ciò meritava ben altro. L’altro ieri ho visto dileggiare il mio Presidente, Sandro Pertini, amico fraterno di mio nonno, il Presidente degli italiani. È stata calpestata la mia identità e questo ha determinato l’inizio di un percorso. Ora e sempre che l’inse e ora inizia davvero. Presidente, ti chiedo scusa per il mio silenzio ma da oggi non ti deluderò“.

Bozzano parla dell’ “inizio di un percorso”, ma non intende lasciare il centro destra. Lo ribadisce a Ivg. “No. Il perimetro rimane quello della maggioranza, ma mi distinguerò. Non starò più in silenzio“.