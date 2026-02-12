Frana sull’Aurelia, stop ai treni sulla Genova-Savona-Ventimiglia per l’esplosione del masso

Liguria. Sono stati programmati per domani, venerdì 13 febbraio, i lavori di frantumazione presso la frana sulla via Aurelia nel comune di Arenzano.
Durante le attività di “volata” individuate dalla ditta esecutrice, dalle 12.00 alle ore 15.45, sarà necessario, a scopo precauzionale, sospendere per circa un’ora la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Genova Voltri e Cogoleto.
Pertanto la circolazione sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia sarà regolare durante le attività preparatorie, ma subirà modifiche e cancellazioni nella fascia oraria riguardante le lavorazioni svolte con il materiale esplodente.
La durata prevista per il termine dell’intervento potrà essere modificata, in base alle effettive necessità dei lavori pianificati e del loro regolare completamento.
Una volta che saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, il trasporto ferroviaria tornerà alla sua normalità.