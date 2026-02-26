Frana sull’Aurelia, riapertura completa della viabilità il 4 marzo

Liguria. L‘Aurelia tra Arenzano e Genova, chiusa al traffico dal 25 gennaio scorso per unariaprirà il 4 marzo. . L, chiusa al traffico dal 25 gennaio scorso per una grossa frana che ha invaso la carreggiata,

Ad annunciarlo è stato l’Ad di Anas, Claudio Andrea Gemme: “Grazie al grande lavoro della nostra squadra e alla collaborazione sinergica con le autorità locali abbiamo rispettato i tempi annunciati. La sicurezza dei cittadini rimane la nostra priorità e la riapertura di questa fondamentale arteria stradale migliorerà la mobilità nella zona”.

I lavori sul tratto e sul versante sono proseguiti incessanti per settimane. Articolati e complessi sul piano tecnico, gli interventi hanno riguardato il disgaggio dei materiali instabili sul versante, la rimozione del materiale franato, le verifiche geologiche sulla parete e la messa in sicurezza di eventuali elementi rocciosi pericolanti oltre il ripristino delle barriere di protezione danneggiate.

Sono state eseguite due esplosioni controllate: la prima, il 13 febbraio, ha permesso la rimozione di un masso di oltre 700 tonnellate; la seconda è avvenuta la scorsa settimana. Si è poi rivelato necessario l’impiego di elicotteri per il trasporto delle reti paramassi in cima alla pendice. Il materiale lapideo rimosso, con caratteristiche litologiche analoghe a quelle dei massi presenti nella scogliera esistente, ha permesso il riutilizzo e un’integrazione omogenea e coerente con il profilo attuale dell’opera di difesa costiera.

Nei prossimi mesi Anas, completerà gli interventi finalizzati a prevenire il dissesto idrogeologico del territorio con un intervento programmato nel tratto esterno alla galleria Pizzo.

“La riapertura dell’Aurelia eannunciata da Anas per il 4 marzo è un’ottima notizia. In queste settimane è stato fatto un grande lavoro di squadra, che ci ha visti impegnati da subito anche per mitigare il più possibile i disagi legati all’interruzione di questa arteria stradale fondamentale” ha detto l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone.

“Ringraziamo il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Rixi, l’amministratore delegato di Anas Gemme, il Comune di Arenzano e tutti coloro che hanno lavorato in queste settimane, a partire dalle maestranze impegnate senza sosta per mettere in sicurezza il versante franato” ha concluso l’assessore regionale.