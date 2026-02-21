  • News24
Frana sull’Aurelia, la seconda esplosione potrebbe far slittare la riapertura

L’obiettivo è quello di completare entro il weekend la pulizia definitiva del fronte roccioso da tutto il materiale a rischio di caduta

esplosivo frana aurelia

Arenzano. Potrebbe slittare di qualche giorno la riapertura dell’Aurelia tra Arenzano e Vesima, nel tratto interessato da una grande frana a fine gennaio. Venerdì alle 12 è stato fatto esplodere da Anas un piccolo sperone di roccia che non poteva essere rimosso manualmente, così da garantire la sicurezza dell’area.

L’obiettivo è quello di completare entro il weekend la pulizia definitiva del fronte roccioso da tutto il materiale a rischio di caduta. Il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini, ha spiegato che la necessità di una seconda esplosione potrebbe comportare un prolungamento della chiusura di qualche giorno, anche se al momento non vi sono certezze. La riapertura, a oggi, è fissata per il primo marzo.

Nel frattempo è stato autorizzato anche il riutilizzo delle pietre rimosse per il rafforzamento della scogliera sottostante. Sabato alle 16 alle Opere Parrocchiali ci sarà intanto un incontro pubblico di approfondimento sia sulla frana sia sulla galleria paramassi, il contestato progetto di messa in sicurezza del versante, cui parteciperanno il professor Alfonso Bellini e l’ingegnere Maurizio Tanzini.

