Frana in via Castellari a Pietra Ligure, strada riaperta: 40mila euro per la messa in sicurezza

Questa mattina, è stata ufficialmente riaperta al transito veicolare via Castellari, nella zona collinare di Pietra Ligure, nel tratto interessato dal recente smottamento che aveva reso necessaria l’interruzione della viabilità subito dopo il bivio per via San Sebastiano.

“A seguito degli eventi franosi che hanno causato la caduta di massi e detriti sulla carreggiata, il Comune è intervenuto tempestivamente con un’operazione di messa in sicurezza d’emergenza” dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola.

“L’intervento, dal valore complessivo di 40.000 euro, ha permesso il ripristino delle condizioni di incolumità pubblica attraverso disgaggio dei materiali instabili che incombevano ancora sul fronte della frana, la rimozione della vegetazione infestante e dei detriti accumulati e l’installazione di barriere paramassi alla base del versante per garantire il contenimento di eventuali futuri distacchi”.

“La sicurezza dei nostri cittadini e il ripristino dei collegamenti con l’entroterra sono state la nostra priorità assoluta e grazie a un investimento mirato e a un intervento immediato subito dopo l’evento franoso, siamo riusciti a concludere le operazioni di somma urgenza nei tempi brevi, restituendo la piena e sicura fruibilità di via dei Castellari alla comunità”.

“Grazie ai tecnici e alle maestranze intervenute e alla cittadinanza per la collaborazione dimostrata durante il periodo di chiusura” concludono il sindaco e l’assessore pietresi.