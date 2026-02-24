Frana in via Castellari a Pietra Ligure, strada ancora chiusa per l’intervento di messa in sicurezza

Pietra Ligure. E’ ancora chiusa alla viabilità il tratto di strada in via Castellari, nell’immediato entroterra di Pietra Ligure, dove si è verificata una frana con la caduta di massi e detriti sulla carreggiata.
A seguito dello smottamento, la cirolazione viaria è stata interrotta subito dopo il bivio per via San Sebastiano.
L’amministrazione comunale pietrese, dopo un primo sopralluogo tecnico, ha già avviato l’intervento di messa in sicurezza, con la rimozione dei massi e l’azione di disgaggio effettuata sul versante interessato dall’evento franoso.
Tuttavia, per la riapertura del collegamento stradale si attende ancora il posizionamento di blocchi di cemento armato lato-strada, per garantire una adeguata protezione a mezzi e veicoli in transito, considerata la complessiva instabilità dell’area anche a seguito del maltempo e delle recenti piogge.
“Abbiamo immediatamente avviato i lavori con la ditta incaricata, ma permane ancora l’ordinanza di chiusura per il potenziale pericolo: per questo attendiamo dal fornitore le indicazioni necessarie per la collocazione dei blocchi di cemento. Auspichiamo che entro un paio di giorni la situazione torni alla normalità” ha affermato l’assessore comunale Francesco Amandola.