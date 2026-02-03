Forza Italia Savona, al coordinamento provinciale la presentazione del neo assessore regionale al Bilancio Claudia Morich

Savona. Ieri sera a Savona si è svolta la riunione del coordinamento provinciale di Forza Italia, un incontro particolarmente significativo che ha visto la partecipazione del neo Assessore Regionale al Bilancio, la Dott.ssa Claudia Morich, la quale ha avuto modo di presentarsi ai membri del Direttivo.

“Non nascondo la mia profonda soddisfazione: Claudia è una professionista che conosce il nostro territorio, lo vive quotidianamente e ne comprende appieno sia le potenzialità sia le fragilità. È una Donna delle Istituzioni che, grazie alla sua preparazione e alla passione che la contraddistingue, unita a un percorso lavorativo di alto profilo, sono certo saprà affrontare con grande responsabilità e competenza le deleghe che le sono state affidate dal Presidente Bucci”, così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“A lei rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, con la convinzione che saprà svolgere questo incarico in modo esemplare”, conclude.