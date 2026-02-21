Fondo nazionale trasporti, Vaccarezza (FI): “Da Pd e sindaco Russo polemiche senza logica”

Savona. Il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza esprime “grande soddisfazione per l’assegnazione da parte di Regione Liguria, tramite la suddivisione del Fondo Nazionale Trasporti 2025, di oltre 17,8 milioni di euro alla provincia di Savona, che avrà oltre 2,3 milioni di euro in più a disposizione per sostenere TPL e potenziare il servizio di trasporto pubblico locale a beneficio dell’utenza, ma anche degli stessi lavoratori dell’azienda”.

“Con questa delibera la giunta dà un ulteriore segno tangibile del proprio impegno massimo in un settore fondamentale del servizio pubblico. La Regione ha fatto fino in fondo la sua parte. Desidero ringraziare il presidente Marco Bucci e l’assessore ai trasporti Marco Scajola per il grande lavoro svolto su questo tema e per questo provvedimento così rilevante per il territorio provinciale di Savona”.

“Tutto questo – prosegue Vaccarezza – è stato possibile grazie all’approvazione in giunta dei nuovi criteri di ripartizione, sulla base di specifici indicatori oggettivi relativi al sistema del trasporto pubblico locale esistente in Liguria, ricavati dall’Osservatorio nazionale TPL, dal database regionale e dall’Istat. Tra questi: i chilometri di servizio effettuati, la durata effettiva delle corse, il numero dei posti complessivi disponibili per le corse effettuate, il numero dei bus ecologici a zero emissioni, la popolazione residente in ogni provincia secondo la distanza dal relativo capoluogo, l’esistenza di progetti di integrazione tariffaria e l’esistenza di progetti antievasione”.

“Grazie agli incontri con i rappresentanti delle province liguri – sottolinea ancora il consigliere di Forza Italia – la giunta ha lavorato a una ripartizione equa che garantirà risorse economiche senza precedenti storici a tutti i quattro territori interessati”.

“Stupisce, ma poi non molto, che il Partito Democratico e il sindaco Marco Russo abbiamo fatto un polemica totalmente priva di una logica. Quando la polemica con i numeri contrasta, vincono i numeri: la polemica non basta”.