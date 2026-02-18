Finale Ligure, prende forma la nuova passerella Castelletto-San Donato: “Cantiere più leggero per ridurre i disagi alla viabilità”

Finale Ligure. Comincia a prendere forma la nuova passerella Castelletto–San Donato a Finale Ligure, un intervento importante per migliorare la sicurezza e la circolazione pedonale tra due aree centrali della città.

“L’opera rappresenta un passo significativo per rafforzare i collegamenti urbani e rendere più agevoli e sicuri gli spostamenti a piedi” afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco.

Il progetto è articolato in due fasi complementari: da un lato la produzione dei pezzi in fabbrica, dall’altro l’assemblaggio direttamente in cantiere. Questa modalità consente maggiore precisione nella realizzazione degli elementi strutturali e una gestione più efficiente delle operazioni di montaggio.

Rinviato nei mesi scorsi a causa dell’incompatibilità con il cantiere della frana, l’intervento proseguirà fino a maggio e, in una prima fase, si innesterà sul vecchio tratto proveniente dal Castelletto, ancora funzionale. È probabile che a questa fase segua un lotto finale in autunno, così da completare l’opera.

“Siamo consapevoli che alcuni disagi possano farsi sentire e che, con l’arrivo della bella stagione, possano accentuarsi – aggiunge l’assessore Folco -. Per questo si sta lavorando alla definizione di un cantiere il più possibile “leggero”, capace di ridurre l’impatto sulla circolazione stradale pur garantendo la massima sicurezza e le attrezzature necessarie per movimentare dall’alto elementi di notevole peso”.

“Dopo i primi cicli di lavorazione sarà possibile avere un quadro ancora più preciso dell’andamento delle attività. Non è stato semplice superare le criticità che hanno caratterizzato questo percorso, ma oggi l’opera sta finalmente concretizzandosi, procedendo passo dopo passo con calma, visione e determinazione” conclude l’assessore finalese.