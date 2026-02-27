Finale Ligure, patologie per il 6% dei donatori: ecco il bilancio degli esami gratuiti promossi dall’Avis

Finale Ligure. Sono circa il 6% i donatori sottoposti a screening ed esami specialistici, su base volontaria, che hanno riscontrato patologie di varia natura: è il bilancio del “Progetto Salute del Donatore” promosso dalla sezione Avis di Finale Ligure che conta tra soci, donatori e volontari 715 persone.

Gli esami hanno riguardato: l’ecocardioscopia, ecodoppler della carotide e dell’aorta addominale, oltre ad un elettrocardiogramma statico. Sono stati eseguiti da medici specialisti con apparecchiature di ultima generazione. Alla presentazione odierna sono intervenuti: Roberto Mangiarotti – cardiologo; Claudio Pini – medicina interna/ spec. malattie cardiovascolari; Piero Paolo Zanetti – cardiologo; Francesca Pozzi – infermiera professionale.

“Gli accertamenti clinici messi in campo dalla nostra sezione Avis, non invasivi e a titolo gratuito, rappresentano una iniziativa concreta che ha come obiettivo quello di tutelare la salute dei nostri donatori, un patrimonio molto importante dal punto di vista sanitario” ha sottolineato il presidente dell’Avis finalese Franco Ripamonti.

“Siamo senz’altro soddisfatti delprogetto, sicuramente originale nell’ambito associativo ligure e forse italiano. Per questo ringrazio tutti i soci, gli specialisti e coloro che hanno contribuito allo svolgimento degli esami, che si sono svolti anche nei fine settimana” ha aggiunto Ripamonti.

“Abbiamo concretizzato un servizio importante per i nostri donatori, ricordando come il loro contributo sia essenziale per mantenere il giusto livello di riserve di sacche di sangue, fondamentali nei periodi dove fisiologicamente avvengono meno donazioni. Nel panorama sanitario possiamo notare in molte occasioni quanto questo sia determinante per salvare delle vite” ha concluso il presidente dell’Avis finalese.