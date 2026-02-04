Finale Ligure. L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e Warner Bros. Discovery (WBD) Sports annunciano che la terza edizione del Campionato del Mondo UCI di Mountain Bike Enduro ed E-Enduro si svolgerà a Finale Ligure e nel territorio della Finale Outdoor Region, dal 16 al 18 ottobre 2026. L’evento assegnerà i titoli di Campione del Mondo e le maglie iridate UCI nelle sei categorie previste: Enduro Elite Uomini, Enduro Elite Donne, Enduro Junior Uomini, Enduro Junior Donne, E-Enduro Uomini ed E-Enduro Donne.

Finale Ligure diventerà il palcoscenico mondiale dell’enduro MTB, ospitando il più importante appuntamento della stagione. Sono attesi circa 500 atleti da oltre 30 nazioni, pronti a sfidarsi sui sentieri che hanno reso questo territorio un riferimento internazionale.

Accanto al Campionato del Mondo UCI, il programma prevede anche una gara e-MTB aperta agli amatori, offrendo a tutti la possibilità di vivere da protagonisti l’atmosfera di un grande evento mondiale.

Il villaggio evento, nel cuore della città tra Piazza Vittorio Emanuele II e il Lungomare Migliorini, sarà il punto di incontro di atleti, team e pubblico, con area expo, villaggio atleti e numerose attività di intrattenimento, tutte a ingresso libero. Le gare si svolgeranno su una selezione dei sentieri più iconici della Finale Outdoor Region, aperti agli spettatori per vivere da vicino lo spettacolo dell’enduro, immersi tra mare e montagna.

Imperdibili anche gli eventi collaterali, tra cui in particolare venerdì 16 ottobre la suggestiva Parata delle Nazioni, che attraverserà le vie del centro cittadino, e domenica 18 ottobre la grande festa finale in piazza, con musica e intrattenimento per atleti e pubblico.

A Finale Ligure il mondiale Enduro MTB

Con oltre vent’anni di storia legata all’outdoor e all’enduro, Finale Ligure e la Finale Outdoor Region sono oggi tra le destinazioni mountain bike più rinomate al mondo. Dal primo Finalenduro del 2008, la località ha ospitato senza interruzioni i più prestigiosi eventi internazionali — dall’Enduro World Series al Trofeo delle Nazioni fino alla Enduro World Cup, parte della WHOOP UCI Mountain Bike World Series, in alternanza con Pietra Ligure — distinguendosi per la qualità dei percorsi, l’eccellenza organizzativa e la profonda connessione con lo spirito autentico della disciplina.

Un territorio unico che, dalla montagna al mare, offre un network di oltre 200 trail: un ambiente naturale ideale per l’enduro, dove il dislivello, la varietà del terreno e la vista sul Mar Ligure creano quel mix perfetto che ha fatto guadagnare alla destinazione il titolo di “Home of Enduro” — il luogo dove questo sport è nato, si è evoluto e continua a ispirare biker di tutto il mondo.

Simona Ferro, vice presidente Regione Liguria con delega allo Sport, ha affermato: “Nel 2025 la Liguria è stata nominata “Miglior Regione Europea dello Sport”: un riconoscimento che ha coronato un anno straordinario, durante il quale abbiamo valorizzato anche i grandi eventi sportivi, comprendendone pienamente il ruolo strategico per lo sviluppo del territorio. È significativo vedere come anche nel 2026 il calendario degli eventi in Liguria includa competizioni di livello internazionale, come i Campionati Mondiali di Mountain Bike Enduro che daranno ulteriore lustro alla Finale Outdoor Region, un’area che rappresenta un’eccellenza a livello globale per le attività outdoor, grazie a una posizione unica che unisce il mare ai sentieri dell’entroterra. Un contesto straordinario, capace di offrire percorsi tecnicamente impegnativi e scenari naturali di rara bellezza”.

Chris Ball, vice president Cycling Events di Warner Bros. Discovery Sports, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di promuovere la terza edizione dei Campionati del Mondo UCI di Mountain Bike Enduro ed E-Enduro, continuando a far crescere questa entusiasmante disciplina sulla scena globale. Tornare in Italia, dove si sono svolti i primissimi Campionati del Mondo UCI di Mountain Bike Enduro, rende questo traguardo ancora più speciale — e ospitarli nella Finale Outdoor Region, ampiamente considerata la casa spirituale dell’enduro, sembrava solo una questione di tempo. L’enduro è profondamente radicato nella cultura, nella storia e nell’identità di Finale, e poter essere parte di questo nuovo capitolo nella storia della disciplina è un onore. Grazie all’esperienza e all’innovazione maturate attraverso la WHOOP UCI Mountain Bike World Series, siamo pronti a offrire un evento indimenticabile per atleti e appassionati”.

David Lappartient, presidente UCI – Unione Ciclistica Internazionale, ha commentato: “Nel corso degli anni la Finale Outdoor Region è diventata una destinazione di riferimento per gli specialisti della mountain bike di tutto il mondo. Tappa importante e molto apprezzata della WHOOP UCI Mountain Bike World Series, ospiterà ora le sfide per le ambite maglie iridate di Campione del Mondo UCI Mountain Bike Enduro ed E-Enduro. Sono lieto che questo prestigioso evento approdi in una delle mecche della mountain bike internazionale, dove possiamo attenderci competizioni intense e di altissimo livello il prossimo ottobre”.

“L’assegnazione del UCI Mountain Bike Enduro e E-Enduro World Championships 2026 a Finale Ligure rappresenta un traguardo straordinario che celebra un percorso iniziato alla fine degli anni ’90” hanno evidenziato Angelo Berlangieri, sindaco di Finale Ligure e Valter Sericano, assessore allo Sport. “Dai primi eventi mountain bike ad oggi, abbiamo visto crescere insieme lo sport, il territorio e la comunità che lo anima. Finale Ligure è diventata un punto di riferimento internazionale per l’enduro e per tutto il movimento outdoor, grazie a un lavoro costante di promozione, cura e visione condivisa. Il Mondiale UCI non è solo un grande evento sportivo, ma un riconoscimento al valore di un territorio che ha saputo costruire, con passione e determinazione, un modello di sviluppo sostenibile e di successo”.

Per Cordiano Dagnoni, presidente Federazione Ciclistica Italiana: “Saluto con estremo piacere l’assegnazione all’Italia, e in particolare al territorio di Finale Ligure, degli UCI Enduro e E-Enduro World Championships. Per il nostro movimento ciclistico è la conferma della bontà organizzativa delle nostre società, visto che già da quest’anno e per i prossimi numerosi eventi internazionali, tra mondiali ed europei, si celebreranno in Italia. Per Finale Ligure si tratta della conferma che è una delle regioni che meglio hanno interpretato lo spirito dei tempi, secondo il quale l’attività outdoor rappresenta una delle più potenti leve per il turismo e la conoscenza di un territorio. Finale non è solo ciclismo, nelle sue diverse anime MTB e strada, ma anche arrampicata, trekking e numerose altre attività. Il ciclismo, però, e il mondiale assegnato ne è la conferma, ricopre un ruolo importante sia per l’indotto in grado di generare sulle comunità, sia per il numero assoluto di presenze. Un rapporto, tra l’Enduro e Finale, ormai di antica data, capace ogni anno di rinnovarsi e ambire a sempre nuovi traguardi. Faccio, pertanto, i miei complimenti alle amministrazioni, che hanno creduto a questo progetto, e agli organizzatori, che con serietà e competenza hanno costruito un sogno diventato ora realtà”.

Ugo Frascherelli, presidente Consorzio Finale Outdoor Region, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di far parte del Comitato Organizzatore Locale dei UCI Mountain Bike Enduro e E-Enduro World Championships 2026, l’evento più prestigioso e significativo per queste discipline. Questo importante traguardo è il risultato di un grande lavoro di squadra, iniziato dall’Associazione Finale Outdoor Resort e portato avanti dal Consorzio Finale Outdoor Region, grazie alla collaborazione con i Comuni di Finale Ligure e Pietra Ligure, le amministrazioni del Finalese e tutte le persone che negli anni hanno contribuito a far crescere e valorizzare la nostra destinazione”.

“Oggi l’outdoor rappresenta un vero motore dell’economia locale, e questo successo conferma quanto la promozione del territorio attraverso gli eventi sportivi — di cui il mondiale UCI è la massima espressione — sia fondamentale per la crescita e il riconoscimento internazionale della Finale Outdoor Region.”

