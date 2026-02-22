Finale Ligure, molesta due bambine sulla spiaggia: denunciato per violenza sessuale

Momenti di tensione sulla spiaggia di Finale Ligure per un possibile episodio di violenza sessuale a danno di due bambine.

I fatti nel primo pomeriggio di ieri, sabato 21 febbraio: complice la giornata quasi primaverile, due famiglie stavano passeggiando sulla spiaggia, quando uno dei componenti della comitiva ha notato delle particolari “attenzioni” di un uomo nei confronti delle piccole.

Immediato l’intervento dei genitori per mettere al sicuro le bimbe, chiedendo nel contempo l’intervento delle forze dell’ordine, mentre altre persone si sono messe sulle tracce del presunto molestatore che si stava allontanando rapidamente dal tratto di litorale.

Pochi minuti dopo sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia Locale di Finale Ligure, che hanno preso in custodia il soggetto indicato dai familiari delle bambine, prodigandosi anche per calmare le persone nelle vicinanze turbate dall’episodio.

L’uomo è stato accompagnato presso il Comando finalese, dove poco dopo sono arrivati anche gli adulti che avevano assistito alla scena per dare corso alle indagini, coordinate dal pubblico ministero Maddalena Sala, immediatamente informata della situazione.

Purtroppo le testimonianze rese dalle persone adulte che hanno assistito all’episodio e le parziali ammissioni dell’uomo fermato – peraltro già protagonista in passato di fatti della medesima natura – hanno rafforzato l’ipotesi accusatoria.

A seguito degli accertamenti, d’intesa con il magistrato della procura savonese, si è avviata una procedura di “Codice Rosso”, che prevede particolari tutele per le vittime dei reati di questa natura, mentre il presunto molestatore, un sessantinquenne di Albenga, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico.