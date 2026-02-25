Finale Ligure, Consiglio comunale dice No alla Remigrazione proposta dall’estrema destra

Il Consiglio comunale di Finale Ligure ha votato all’unanimità con un solo astenuto la mozione del gruppo “Scelgo Finale” contro la proposta di legge sulla remigrazione supportata dalle formazioni di esplicita ispirazione neofascista tra cui Casapound.

La mozione sottolinea con chiarezza che “il Comune di Finale Ligure “rifiuta ogni forma di discriminazione e diseguaglianza dei cittadini e dell’uomo di tipo razziale come sancito dalla nostra costituzione nata dalla sconfitta del regime fascista che si basava proprio sulle aberranti idee razziste”.

“Il voto del Consiglio comunale ha marcato, quindi, una presa di posizione netta impegnando il Sindaco e la giunta a: “Esprimere contrarietà alla proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Remigrazione e Riconquista” e a “Rappresentare a tutte le forze politiche presenti nel Parlamento italiano la propria contrarietà a tale proposta di legge invitandoli ad assumere il formale impegno a respingerne fermamente l’approvazione” afferma la consigliere comunale Simona Simonetti.

“Siamo molto soddisfatti che il nostro comune attraverso i suoi rappresentanti abbia potuto ribadire il rifiuto totale del razzismo”.

“Ieri sera a Finale Ligure abbiamo tutelato la luce del rispetto per i diritti umani inalienabili sanciti dalla Costituzione Italiana all’articolo 2, dalla legislazione internazionale sui diritti dell’uomo (la dichiarazione universale dell’Onu e la carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), nonché dalla cultura del rispetto della dignità umana che è parte comune tanto del pensiero laico, quanto delle principali religioni, tra cui quella cattolica”.

“Non è poco in un periodo storico di guerre giustificate con ragioni etniche” conclude.