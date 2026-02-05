Finale Ligure, blitz della polizia locale: sequestrati capi di abbigliamento senza etichettature e giocattoli non sicuri

Finale Ligure. Il nucleo tutela del consumatore della polizia locale di Finale Ligure, nell’ambito del programma di controlli sulle attività commerciali, ha effettuato due interventi significativi.

Nel primo caso, sono stati sequestrati 60 capi di abbigliamento in vendita presso un negozio di FinalPia, poiché privi della prescritta etichettatura indicante la composizione del tessuto e le qualità del capo. Per l’esercente, di nazionalità straniera, oltre al sequestro della merce, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 2.200 euro.

In un secondo intervento, un altro esercente è stato sanzionato per aver posto in vendita giocattoli non conformi, privi dell’indicazione di destinazione a bambini sopra i tre anni. I giocattoli contenevano elementi di piccole dimensioni che potevano essere facilmente ingeriti o inalati, rappresentando un rischio grave per la sicurezza dei minori. Anche in questo caso la merce è stata sequestrata, con una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.